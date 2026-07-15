‘Avengers Doomsday’: primer vistazo a Robert Downey Jr. como Doctor Doom en su regreso a Marvel

Marvel compartió un primer vistazo al Doctor Doom interpretado por Robert Downey Jr., antes del tan esperado regreso del actor a los Vengadores.

La estrella de Iron Man hizo su última aparición como Tony Stark en la película de 2019 Avengers: Endgame, pero regresará al Universo cinematográfico de Marvel (UCM) como un personaje completamente nuevo en Avengers: Doomsday.

Esta ambiciosa película es la primera parte de un final de los Vengadores dividido en dos, y reunirá a personajes de los distintos universos de Marvel, entre ellos Thor, interpretado por Chris Hemsworth; los X-Men; Ant-Man (Paul Rudd) y Yelena Belova (Florence Pugh).

Andy Park, exdirector del departamento visual de Marvel, compartió con los fans un primer vistazo a la máscara del Doctor Doom de Downey Jr. a través de una ilustración conceptual.

Al publicar la ilustración en X, Park —quien dejó su cargo en abril tras seis años en el puesto— señaló que Doomsday fue la última película completa que tuvo “el honor de dirigir como director de desarrollo visual en Marvel Studios”.

open image in gallery El exdirector del departamento visual de Marvel, Andy Park, compartió una ilustración conceptual con sus fans tras seis años en el puesto: “Esta ilustración conmemora ese viaje y revela por primera vez a los personajes y su aspecto” ( Andy Park/Marvel Studios )

Agregó: “Esta ilustración conmemora ese viaje y revela por primera vez a los personajes y su aspecto”.

La imagen también incluye un primer vistazo a los personajes de X-Men que regresan: Nightcrawler (Alan Cumming), Bestia (Kelsey Grammer) y Mystique (Rebecca Romijn), quienes, según informa Variety, no habían aparecido en el material promocional publicado.

Loki, interpretado por Tom Hiddleston, también aparece en la imagen, como una figura misteriosa en el centro de la foto.

Uno de los momentos más significativos en el UCM fue la muerte de Tony Stark, quien se sacrificó utilizando las Gemas del Infinito para derrotar a Thanos.

De hecho, Marvel hizo todo lo posible por mantener en secreto la salida de Iron Man hasta que la película llegara a los cines, al grado de incluso mentirle a Tom Holland (por su reputación de hablar de más).

open image in gallery Downey Jr. usa una playera del Doctor Doom al promover la película en abril ( AFP/Getty )

El actor de la próxima adaptación de La Odisea reveló que se sintió confundido cuando llegó al set para filmar el funeral de Stark, ya que el equipo le había mentido sobre lo que iban a rodar.

Explicó durante una aparición en Jimmy Kimmel Live: “Así de grave es mi situación. Me dijeron que era una boda. Llegué a la ‘boda’ y pensé: ‘¿Dónde está Robert?’”.

Aunque es probable que Marvel haya tomado medidas igualmente extremas para mantener en secreto la trama de Doomsday, un tráiler de un minuto de duración lanzado en enero mostró a los Cuatro Fantásticos viajando a Wakanda para encontrarse con Shuri, interpretada por Letitia Wright, y M’Baku (Winston Duke).

Marvel también confirmó que el Capitán América (Chris Evans), Thor y los X-Men regresarían en breves clips publicados en línea el pasado diciembre.

Avengers: Doomsday llega a los cines el 18 de diciembre.