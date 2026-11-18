Quienes esperaban acceder a Grand Theft Auto VI (GTA VI) en línea desde el primer día se sentirán decepcionados, ya que Rockstar Games ha confirmado que el videojuego se lanzará exclusivamente como una experiencia para un solo jugador el 19 de noviembre.

Aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento oficial para GTA VI Online, aunque el director ejecutivo de Twitch, Dan Clancy, sugirió un posible lanzamiento en 2027.

Ya en títulos anteriores de Rockstar, los modos online han llegado más tarde: GTA Online se lanzó dos semanas después de GTA V y Red Dead Online se lanzó varios meses después de Red Dead Redemption II.

GTA VI ya se está lanzando gradualmente en todo el mundo a medida que las zonas horarias se acercan a la medianoche, y los jugadores de Nueva Zelanda ya se están adentrando en la historia.

El juego ha obtenido la puntuación más alta de la historia en el sitio web Metacritic, igualando a The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998), que alcanzó los 99 puntos sobre 100.

Traducción de Sara Pignatiello