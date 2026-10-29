Patrick Stewart aparecerá en una película tras su muerte a los 86 años

Patrick Stewart aparecerá póstumamente en una película de Marvel, ya que retomó el papel del Profesor X de X-Men en Avengers: Doomsday, cuyo estreno en cines está previsto para el 18 de diciembre de 2026.

Stewart falleció el miércoles en California, Estados Unidos, a los 86 años tras “una breve y conmovedora lucha” contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, según informó su portavoz.

Stewart era conocido por interpretar al Capitán Jean-Luc Picard en la exitosa serie de 1987 Star Trek: la Nueva Generación (también Viaje a las estrellas: la nueva generación) y, posteriormente, al Profesor Charles Xavier en la franquicia cinematográfica de X-Men.

En un comunicado de Marvel, compartido tras la muerte del actor, se lee: “Todos en Marvel Studios estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Patrick Stewart. Patrick dio vida al Profesor Charles Xavier con una gracia, inteligencia y humanidad extraordinarias, definiendo al personaje para generaciones de fans, desde X-Men hasta Logan y Avengers: Doomsday”.

“Era un talento excepcional, un colaborador generoso y un verdadero caballero. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su esposa Sunny, a sus hijos, a sus amigos y a los innumerables fans de todo el mundo cuyas vidas tocó con su arte”, añadieron.

Traducción de Sara Pignatiello