Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

“Se hará justicia”: fans de ‘X-Men’ celebran regreso de superhéroe en tráiler de ‘Vengadores: Doomsday’

James Marsden regresará como Scott Summers/Cíclope por primera vez en 12 años cuando la nueva entrega de los Vengadores llegue a los cines

Video Player Placeholder
Close
'Vengadores: Doomsday' presenta el regreso de los X-Men en su último teaser
Read in English

Los fans de X-Men están celebrando en las redes sociales tras haber podido ver por primera vez a James Marsden retomando el papel de Cíclope en un nuevo tráiler de la venidera película Vengadores: Doomsday.

La estrella de Paradise (52) interpretó por primera vez al superhéroe y a su alter ego, Scott Summers, en la película de Bryan Singer del año 2000, X-Men.

Retomó el papel en las secuelas X-Men 2 (2003) y X-Men: la batalla final (2006). Asimismo, y a pesar de que el personaje murió en esta última película, regresó para hacer un cameo en X-Men: días del futuro pasado (2014).

Volverá a interpretar a Cíclope en la próxima epopeya de Marvel, junto a otras estrellas de X-Men, como Patrick Stewart (Profesor X), Ian McKellen (Magneto) y Rebecca Romijn (Mystique). En el nuevo tráiler se ve al Profesor X y a Magneto reunidos, jugando una partida de ajedrez con piezas flotantes. A continuación, el video muestra una dramática escena en la que Cíclope se arranca el visor y lanza una ráfaga óptica desenfrenada.

En las redes sociales, los fans alabaron el regreso de Marsden al papel y destacaron que llevaba un traje fiel al de los cómics originales.

Relacionados
James Marsden regresa como el superhéroe Cíclope en un nuevo tráiler de 'Vengadores: Doomsday'
James Marsden regresa como el superhéroe Cíclope en un nuevo tráiler de 'Vengadores: Doomsday' (Marvel Studios)

En X, un fan escribió: “Nunca he sido fan de Cíclope, pero siempre he pensado que James Marsden era perfecto para el papel, y que lo trataron injustamente en las películas de X-Men. Me alegra ver una posible redención en Vengadores: Doomsday”.

Otra persona comentó: “James Marsden, te merecías mucho más por ser Scott Summers”, mientras que otro usuario publicó un gif tomado del tráiler con el pie de foto: “¡James Marsden como Cíclope! ¡Finalmente, se hará justicia en Vengadores: Doomsday!”.

En agosto, Marsden describió el regreso al personaje de Cíclope como un “regreso a un papel que realmente [lo había dado] a conocer”.

En declaraciones aVanity Fair, Marsden bromeó diciendo que “[se estaba] haciendo un poco mayor para ponerse el traje de superhéroe”.

Y además compartió: “Estaba emocionado porque [en estas películas] formas parte de algo gigantesco, y me he pasado 20 años escuchando a la gente decir: '¿Cuándo vuelves? ¿Cuándo vas a volver? ¿Volverás?'. Estoy muerto, así que tal vez no”.

“Me iba a costar mucho ponerme el disfraz si esperaban un par de años más. Así que ha sido genial. Realmente. Ha sido un bonito regreso a un papel que me dio a conocer”, continuó.

“Fue el primer proyecto importante en el que participé, y con un personaje muy querido, este icono de los cómics. Así que volver a ese papel fue muy especial”, añadió.

Relacionados

Vengadores: Doomsday llegará a los cines en diciembre de 2026.

Traducción de Sara Pignatiello

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in