Los fans de X-Men están celebrando en las redes sociales tras haber podido ver por primera vez a James Marsden retomando el papel de Cíclope en un nuevo tráiler de la venidera película Vengadores: Doomsday.

La estrella de Paradise (52) interpretó por primera vez al superhéroe y a su alter ego, Scott Summers, en la película de Bryan Singer del año 2000, X-Men.

Retomó el papel en las secuelas X-Men 2 (2003) y X-Men: la batalla final (2006). Asimismo, y a pesar de que el personaje murió en esta última película, regresó para hacer un cameo en X-Men: días del futuro pasado (2014).

Volverá a interpretar a Cíclope en la próxima epopeya de Marvel, junto a otras estrellas de X-Men, como Patrick Stewart (Profesor X), Ian McKellen (Magneto) y Rebecca Romijn (Mystique). En el nuevo tráiler se ve al Profesor X y a Magneto reunidos, jugando una partida de ajedrez con piezas flotantes. A continuación, el video muestra una dramática escena en la que Cíclope se arranca el visor y lanza una ráfaga óptica desenfrenada.

En las redes sociales, los fans alabaron el regreso de Marsden al papel y destacaron que llevaba un traje fiel al de los cómics originales.

James Marsden regresa como el superhéroe Cíclope en un nuevo tráiler de 'Vengadores: Doomsday' ( Marvel Studios )

En X, un fan escribió: “Nunca he sido fan de Cíclope, pero siempre he pensado que James Marsden era perfecto para el papel, y que lo trataron injustamente en las películas de X-Men. Me alegra ver una posible redención en Vengadores: Doomsday”.

Otra persona comentó: “James Marsden, te merecías mucho más por ser Scott Summers”, mientras que otro usuario publicó un gif tomado del tráiler con el pie de foto: “¡James Marsden como Cíclope! ¡Finalmente, se hará justicia en Vengadores: Doomsday!”.

En agosto, Marsden describió el regreso al personaje de Cíclope como un “regreso a un papel que realmente [lo había dado] a conocer”.

En declaraciones aVanity Fair, Marsden bromeó diciendo que “[se estaba] haciendo un poco mayor para ponerse el traje de superhéroe”.

Y además compartió: “Estaba emocionado porque [en estas películas] formas parte de algo gigantesco, y me he pasado 20 años escuchando a la gente decir: '¿Cuándo vuelves? ¿Cuándo vas a volver? ¿Volverás?'. Estoy muerto, así que tal vez no”.

“Me iba a costar mucho ponerme el disfraz si esperaban un par de años más. Así que ha sido genial. Realmente. Ha sido un bonito regreso a un papel que me dio a conocer”, continuó.

“Fue el primer proyecto importante en el que participé, y con un personaje muy querido, este icono de los cómics. Así que volver a ese papel fue muy especial”, añadió.

Vengadores: Doomsday llegará a los cines en diciembre de 2026.

Traducción de Sara Pignatiello