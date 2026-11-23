Tallulah Willis se disculpó tras publicar una foto poco habitual de su padre, Bruce, tras el diagnóstico de demencia.

El actor de Duro de matar, de 71 años y ya jubilado, padece demencia frontotemporal. Su familia hizo público el diagnóstico en febrero de 2023, poco después de que Bruce se retiró de la interpretación debido a un trastorno cerebral conocido como afasia, una afección que afecta las capacidades del habla y del lenguaje.

Desde entonces, Bruce se mantuvo en gran medida con un perfil bajo y rara vez se ve en público a esta estrella de Hollywood tan querida. El sábado (21 de noviembre), su hija Tallulah compartió una nueva foto en la que aparece junto a su padre, cogidos de la mano en un columpio de porche al aire libre en un día soleado, rodeados de una exuberante vegetación.

En ella, Tallulah, de 32 años, tenía los brazos rodeando a su padre, que llevaba un cárdigan gris sobre una camisa de color salmón. Acompañó la foto con dos emojis: una carita sonriente con gafas de sol y el emoji de “COOL”.

Al día siguiente, Tallulah borró la foto de Instagram y expresó su arrepentimiento en una nueva publicación, en la que escribió: “Hola, ayer publiqué una foto de mi padre [porque] estábamos pasando un rato MARAVILLOSO juntos. Alguien nos hizo una foto preciosa de un momento que compartimos mientras veíamos un video de Frankie Valli cantando”.

open image in gallery Tallulah Willis es la hija menor que Bruce Willis tuvo con Demi Moore ( Instagram - Tallulah Willis )

Y continuó diciendo: “Estaba tan emocionado por lo bonito del momento que no se me ocurrió pensar que quizá fuera una foto demasiado íntima como para mostrarla”.

“Puedo reconocerlo y comprometerme a hacerlo mejor”, escribió. “Sé que todos lo aman. Lo amo. Mi familia lo ama. Y sigue siendo, como siempre, el héroe absoluto que sabemos que es”.

Tallulah es la menor de las tres hijas que el actor tuvo con su exmujer, Demi Moore. Sus hermanas mayores son Rumer, de 37 años, y Scout, de 35.

La publicación se produce meses después de que Willis hizo una de sus escasas apariciones públicas en la boda de Tallulah con el músico Justin Acee.

El actor fue fotografiado en una serie de fotos de Vogue, abrazando a su hija mientras se daba la mano con su nuevo yerno. Tallulah escribió en un pie de foto: “Un momento entrañable con mi padre y Justin al comienzo del fin de semana de la boda”.

Willis se mudó de la casa familiar a medida que su estado empeoraba progresivamente, según reveló el año pasado su esposa, Emma Heming Willis. “A Bruce le gustaría eso para nuestras hijas. Él querría que estuvieran en un hogar más adaptado a sus necesidades, no a las suyas”, dijo ella. Actualmente, vive con un equipo de cuidados a tiempo completo en una vivienda de una sola planta.

En enero, Heming Willis —con quien se casó en 2009 y con quien tiene dos hijas, Mabel, de 14 años, y Evelyn, de 12— dijo que el actor “no sabe” que padece esta enfermedad degenerativa, ya que uno de los síntomas neurológicos es la anosognosia, que impide a la persona reconocer con precisión su propia enfermedad.

A principios de este año, Heming Willis afirmó que no sabía muy bien si celebrar su 50.º cumpleaños en junio, ya que, según dijo, “últimamente no estuvo muy por la labor de celebrar nada” debido al estado de salud de su marido.

“No tenía claro si de verdad quería hacer algo, pero un amigo no paraba de animarme y me decía: “¿Sabes qué? No te puedes perder lo de los 50. Hay que celebrarlo de una forma u otra. Y realmente me lo tomé en serio y lo pensé detenidamente”, le dijo a Hoda Kotb en su pódcast Making Space.

Añadió que “siempre lucha” contra la culpa y afirmó: “Creo que la culpa es algo que siempre llevo conmigo, pero aprendí que, en realidad, no sirve de nada”.

open image in gallery Tallulah Willis con su padre Bruce en septiembre de 2026 ( Tallulah Willis/Instagram )

“Siempre me pregunto: ¿qué querría mi marido para mí?”, continuó. “Y él querría que organizara una gran fiesta llena de diversión. Él querría que celebrara mi vida con mis amigos y mi familia. Y eso es más o menos en lo que siempre pienso cuando me ataca cualquier tipo de sentimiento de culpa”.

Según el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, la FTD es un tipo raro de demencia que provoca problemas de comportamiento y del lenguaje. Afecta a la parte frontal y a los lados del cerebro (los lóbulos frontales y temporales) y suele desarrollarse lentamente y empeorar de forma gradual a lo largo de varios años.