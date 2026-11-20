Según los informes, se ha confirmado la causa de la muerte de Patrick Stewart.

El actor, conocido principalmente por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: La Nueva Generación y al profesor Charles Xavier en las películas de X-Men, falleció el 28 de octubre a la edad de 86 años.

Según el medio TMZ, en su certificado de defunción, figura como causa de muerte un “paro cardiopulmonar y trastorno neurocognitivo con cuerpos de Lewy”. Dicho trastorno es una forma de demencia.

En un comunicado emitido poco después de su muerte, Kelly Bush Novak, portavoz de Stewart durante muchos años, anunció que Stewart había atravesado “una breve y conmovedora lucha con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy”.

Añadió: “Estuvo rodeado del cálido abrazo de familiares y amigos, entre música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y la clase de profunda emoción que solo él podía inspirar tras toda una vida dedicada a todos nosotros. Siempre atesoraremos la paz y la serenidad reflejadas en su rostro, un recordatorio perdurable de su gracia invencible”.

open image in gallery Patrick Stewart y la cantante estadounidense Sunny Ozell se casaron en 2013 ( PA Archive )

A principios de este mes, la viuda de Stewart, Sunny Ozell, rindió homenaje a su difunto esposo, describiendo su relación como una fuente de “profunda gratitud”.

La cantante estadounidense, que se casó con el actor de Star Trek y X-Men en 2013, dijo que aún estaba asimilando su dolor tras el fallecimiento, pero que seguía agradecida por el amor que ambos habían compartido durante el tiempo que estuvieron juntos.

Ella escribió en Instagram: “Hoy se cumplen dos semanas desde que Patrick falleció, y el dolor sigue llegando por rachas. Pero también he estado experimentando una gratitud muy profunda”.

“No dejamos nada sin decir. Él sabía que yo lo amaba, y yo sé que él me amaba a mí. Patrick y yo nos entendíamos de verdad, con autenticidad, y potenciábamos las mejores cualidades del otro. Compartimos casi dos décadas juntos, y llenamos esos años de muchísima vida”, continuó.

Asimismo, la música (47) dijo estar “sinceramente conmovida” por la respuesta del público ante la muerte de su esposo y expresó su gratitud a todos aquellos que compartieron sus condolencias.

Expresó: “Me ha conmovido profundamente la respuesta del público ante la muerte de Patrick, y aunque no me sorprende en absoluto que haya impactado a tantas personas, me emociona sinceramente la gran muestra de tristeza y dolor”.

“Muchas gracias a todos por sus condolencias, significan muchísimo para mí. Mi corazón tuvo que crecer para poder contener mi amor por Patrick, y él me cambió para bien, para siempre”, concluyó.

open image in gallery Patrick Stewart era muy conocido por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en ‘Star Trek: La nueva generación’ ( 2023 Invision )

Poco después de que se hiciera pública la noticia de la muerte de Stewart, su hijo, Daniel Stewart (59), con quien no tenía relación, compartió una conmovedora fotografía de ambos.

Daniel publicó en X una foto en la que aparece llevando a su padre a caballito durante una representación de la obra Johnson Over Jordan en el teatro West Yorkshire Playhouse de Leeds, Inglaterra, en 2001.

Tres años antes de su muerte, Patrick habló de su “profundo dolor” por estar distanciado de Daniel y de su hija Sophie (54) —a quienes tuvo con su primera esposa, la actriz Sheila Falconer (81)—, debido a que él priorizaba el trabajo.

Según declaró al periódico Irish Independent: “Dado que ahora estoy separado de mis hijos, y no tenemos relación, ellos se han vuelto muy importantes”.

“Nunca pensé que esto sucedería, pero mis dos hijos tienen 50 y tantos años; ya no son niños, son adultos. Y mi relación con ellos es prácticamente inexistente”, prosiguió.

Stewart confesó que “no [pasaba] un día” sin que le “[doliera] el recuerdo de [sus] hijos”, así como la sensación de responsabilidad de que se hubieran convertido en quienes eran “en parte gracias a [él] y a [su] influencia o falta de influencia”.

”Siempre ponía mi trabajo como actor en primer lugar, antes que a mi familia”, admitió.

Traducción de Sara Pignatiello