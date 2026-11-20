Según trascendió, Macaulay Culkin habría firmado un acuerdo para participar en una nueva secuela de Mi pobre angelito.

El actor, de 46 años, saltó a la fama por su papel de Kevin McCallister en las dos primeras películas de la saga: Mi pobre angelito, estrenada en 1990, y Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, de 1992. En 1997 se estrenó una tercera entrega sin su participación, seguida de otras tres películas.

Ahora, según informó el medio Puck, Culkin regresaría a la saga en una nueva secuela producida por Seth Rogen y Evan Goldberg, quienes también trabajarán junto al actor en el guion a través de su compañía Point Grey Pictures.

The Independent se puso en contacto con representantes de Disney para solicitar comentarios.

open image in gallery Según informes, Macaulay Culkin regresaría a la franquicia de ‘Mi pobre angelito’ ( Getty )

Los rumores sobre una nueva película de Mi pobre angelito comenzaron a circular a principios de este año, cuando Culkin firmó un contrato con Creative Artists Agency (CAA), una de las agencias de representación artística más influyentes de Hollywood, poco después de que la revista People informara que Disney preparaba una nueva entrega de la saga.

En aquel momento, una fuente aseguró a la revista que la idea de retomar la saga había sido del propio Culkin: “El proyecto está en una etapa muy inicial. Por ahora es solo una idea, pero Disney está a punto de darle luz verde”.

“En Disney les encantó la propuesta de Macaulay y todos quieren que se haga realidad”, agregó.

En noviembre del año pasado, Culkin habló sobre una posible secuela durante su gira “A Nostalgic Night with Macaulay Culkin”.

Durante una presentación en Long Beach, el actor explicó: “Se me había ocurrido una idea: soy viudo o divorciado y estoy criando a un hijo. Trabajo muchísimo, no le presto suficiente atención y él empieza a molestarse conmigo. Entonces, me quedo fuera de casa, sin poder entrar”.

open image in gallery Macaulay Culkin aparece como Kevin McCallister en un nuevo anuncio de McDonald's ( McDonald's )

El nuevo informe de Puck se publicó pocos días después de que Culkin volviera a interpretar a Kevin McCallister en un comercial de McDonald's para promocionar un menú inspirado en Mi pobre angelito, presentado el martes, un día después del 36.º aniversario del estreno de la primera película.

El anuncio hace referencia, en tono de humor, a la historia del personaje, que se queda solo en casa cuando su familia se va de vacaciones. En el comercial, Culkin aparece en un local de McDonald's vacío y cerrado por una tormenta de nieve, donde se lamenta: “Todos desaparecieron, otra vez”.

Luego, se coloca una identificación con el nombre “Kevin” y comienza a trabajar como empleado del restaurante, donde toma pedidos y prepara comidas mientras muestra los productos que incluye el nuevo menú.

Traducción de Leticia Zampedri