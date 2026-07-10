Según un informe, Netflix está sopesando un cambio radical en sus servicios de streaming para mantener el interés de los espectadores.

La propuesta surge en medio de la preocupación por los indicios de que el compromiso de los suscriptores podría estar mostrando signos de declive. Dichas preocupaciones se han planteado con frecuencia en las reuniones de la compañía, según informaron fuentes al periódico The Wall Street Journal (WSJ).

En un intento por aumentar la interacción con los usuarios, los ejecutivos de Netflix han sugerido recientemente añadir canales en directo a la plataforma. Según fuentes cercanas, estos canales ofrecerían la transmisión continua de películas y series de géneros específicos.

La fuente también afirmó que servicios de streaming de terceros, como Peacock de NBC Universal, podrían ofrecerse a través de la aplicación de Netflix. Esto funcionaría de manera similar a como otros servicios están disponibles a través de las plataformas de streaming de Apple y Amazon.

open image in gallery Netflix está barajando la posibilidad de añadir canales en directo a su servicio de ‘streaming’, lo que supondría la emisión continua de películas y series de determinados géneros ( Getty )

Netflix ha experimentado varios cambios en los últimos años, incluyendo la introducción de una suscripción con publicidad en EE. UU. en 2022. El gigante del entretenimiento también amplió la cantidad de programación en vivo disponible para los suscriptores, con algunos eventos de la WWE (lucha libre) y partidos de la NFL (fútbol americano) que se pueden ver a través de la plataforma.

La compañía expresó interés en adquirir el conglomerado mediático Warner Bros. Discovery, pero confirmó en febrero que no aumentaría su oferta frente a la competencia de Paramount Skydance. La propuesta de esta empresa fue descrita como “superior” por la Junta Directiva de Warner Bros. Discovery, según informó Netflix en un comunicado de prensa.

Según el WSJ, las acciones de Netflix cayeron más del 40 % en los últimos 12 meses. Su cuota de audiencia televisiva se desplomó al 7,8 % en abril de este año, según informó la empresa de análisis Nielsen a la publicación.

open image in gallery Netflix propuso ofrecer suscripciones a otros servicios a través de la aplicación de la plataforma de ‘streaming’ ( Getty )

Netflix, al igual que muchos de sus competidores, ha sido objeto de críticas en los últimos años por el aumento de sus tarifas de suscripción.

La compañía subió los precios a principios de este año, incrementando el coste de sus planes estándar y premium en 2 dólares al mes. Según Reuters, la plataforma de streaming contaba con más de 325 millones de suscriptores en marzo.

Según estimaciones de analistas del banco de inversión TD Cowen obtenidas por Reuters, los nuevos precios provocarán un aumento interanual del 6 % en los ingresos medios por suscriptor de Netflix en la región de EE. UU. y Canadá.

En una carta a los accionistas de la compañía correspondiente al cuarto trimestre, obtenida por Variety, Netflix reveló que había alcanzado más de 325 millones de suscripciones de pago.

La compañía también informó que atendía a una audiencia cercana a los mil millones de personas en todo el mundo. Además, la carta reveló que, durante la segunda mitad del año pasado, los espectadores consumieron un total de 96 mil millones de horas de contenido de Netflix.

The Independent se ha puesto en contacto con Netflix para obtener más comentarios.

Traducción de Sara Pignatiello