Protagonista de ‘Stranger Things’ admite que se sintió “perdido” tras el final de la serie

Finn Wolfhard, protagonista de Stranger Things, habló sobre la sensación de sentirse "perdido" y deprimido cuando la exitosa serie de Netflix llegó a su fin el año pasado, después de casi una década.

Wolfhard, de 23 años, tenía apenas 12 cuando audicionó para el drama sobrenatural y fue elegido para interpretar a Mike Wheeler, uno de los personajes principales.

La serie creada por los hermanos Duffer fue un éxito inmediato para la plataforma de streaming y convirtió a varios de sus jóvenes protagonistas, entre ellos Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo y Sadie Sink, en estrellas.

En una entrevista reciente, el actor recordó el rodaje de la temporada final, estrenada en el invierno de 2025, y admitió que el elenco estuvo, en cierta medida, en negación ante el final de la serie.

open image in gallery De izquierda a derecha: Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo y Maya Hawke en la temporada final de ‘Stranger Things’ ( Netflix )

"Al principio era como si todos pensáramos: 'Bueno, volveremos el próximo año'. Pero cuando llegamos a la mitad del rodaje, empezamos a darnos cuenta de que 'esto es el final'. A partir de ese momento valoramos mucho más el tiempo que compartimos durante esa última etapa", contó a The Guardian.

"Fue bastante deprimente para todos cuando terminó... Pero también sentimos que era el momento indicado para cerrar la historia."

El actor canadiense agregó: "Al principio me sentí perdido, porque esa había sido mi vida durante tanto tiempo. Además, muchos de los integrantes del elenco y del equipo de producción fueron fundamentales para la persona que soy y para mi identidad".

open image in gallery Finn Wolfhard tenía apenas 12 años cuando audicionó para ‘Stranger Things’ ( Cortesía de Netflix © 2025 )

"Durante un tiempo sientes una especie de vacío. Pero después te das cuenta de que todas esas relaciones y amistades seguirán ahí para siempre."

Después de una pausa de tres años entre temporadas, la quinta y última entrega de Stranger Things llegó a Netflix a finales de 2025. Los primeros cuatro episodios se estrenaron el 26 de noviembre, seguidos de otros tres el día de Navidad y un capítulo final de larga duración que se lanzó en la víspera de Año Nuevo.

El episodio final, que se estrenó casi una década después del debut de la serie, recibió críticas mixtas tanto de los fans como de la prensa especializada.

open image in gallery El elenco y el equipo creativo de ‘Stranger Things’, fotografiados en diciembre ( Getty )

En su reseña de tres estrellas, Nick Hilton, de The Independent, escribió sobre el desenlace de Stranger Things: "La propiedad intelectual original más importante de Netflix pasó de ser una brillante e influyente historia sobre el paso a la adultez a una simple aventura de acción llena de efectos especiales generados por computadora".

Uno de los detalles que más molestó a los fans fue la aparición de una prenda históricamente inexacta. En el penúltimo episodio, Holly Wheeler (Nell Fisher) viste una camiseta de Under Armour, aunque la marca no se fundó hasta 1996 y la historia transcurre en 1987.

Para cuando se estrenó el episodio final, los editores de la serie ya habían eliminado el logotipo de la marca de esas imágenes.

Traducción de Leticia Zampedri