Paramount habría prometido a Trump “cambios radicales” en CNN como parte de su adquisición de Warner Bros.

En su esfuerzo por ganarse la aprobación de Donald Trump mientras busca apoderarse de Warner Bros. Discovery (WBD), el director ejecutivo de Paramount, David Ellison, comunicó en los últimos días a funcionarios de la Casa Blanca que haría “cambios radicales” en el canal de noticias por cable que más despierta la ira del presidente de EE. UU.: CNN.

Wall Street Journal, Ellison —que lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) hostil de 108.000 millones de dólares sobre WBD después de que Netflix y Warner anunciaran su acuerdo la semana pasada— hizo un viaje a Washington recientemente para asegurar a los funcionarios de la Administración Trump que CNN tendría un nuevo aspecto si él compraba la empresa matriz de la cadena.

“Trump ha dicho a personas cercanas a él que quiere nuevos propietarios en CNN, así como cambios en la programación de la cadena”, añadió el Wall Street Journal.

La promesa de Ellison de reformar el canal que Trump ha etiquetado obsesivamente como un emisor de “noticias falsas” se produce después de que el padre del magnate de los medios de comunicación, el estrecho aliado de Trump y megabillonario Larry Ellison, hablara con la Casa Blanca sobre deshacerse de ciertos presentadores de CNN como parte de una adquisición de Warner por parte de Paramount. El mayor de los Ellison, que es el segundo hombre más rico del mundo, financia gran parte de la oferta de Paramount para WBD.

Según el diario británico The Guardian, en una llamada telefónica con la Casa Blanca, Larry Ellison “entabló un diálogo sobre la posibilidad de despedir a algunos de los presentadores de CNN a los que se dice que Donald Trump detesta, entre ellos Erin Burnett y Brianna Keilar”.

David Ellison quiere combinar CBS News y CNN, y ha dicho que ha tenido “grandes conversaciones” con Trump sobre sus planes ( AFP/Getty )

Poco después de desvelar el lunes su OPA hostil, que incluye inversiones del yerno de Trump, Jared Kushner, y de los fondos soberanos de varios países de Medio Oriente, el menor de los Ellison detalló cuál sería su visión de CNN bajo la propiedad de Paramount (el acuerdo de Netflix con Warner convertiría a CNN en una empresa separada).

En declaraciones a David Faber, de CNBC, Ellison dijo que quería “construir un servicio de noticias a escala que se [dedicara] fundamentalmente al negocio de la confianza y de la verdad, y que [hablara] al 70 % de los estadounidenses que están en el medio”.

Además, declaró que combinaría CNN con el canal CBS News, que ahora dirige el “anti-woke” y ex columnista del New York Times Bari Weiss, y que la nueva organización de noticias se haría eco de la visión que él ha trazado para CBS dirigida por Weiss.

Además de eso, Ellison dijo que ha tenido “grandes conversaciones” con Trump sobre el plan de Paramount para su propuesta de negocio de noticias CBS-CNN, pero añadió que no quería hablar en nombre de Trump.

Aunque el presidente se ha deshecho en elogios hacia los Ellison en repetidas ocasiones en los últimos meses, especialmente tras la políticamente tensa fusión Paramount-Skydance que fue aprobada por el Gobierno de Trump, su tono cambió repentinamente el lunes tras un episodio en el programa 60 Minutes, en el cual se entrevistó a su partidaria convertida en rival, la legisladora Marjorie Taylor Greene.

“Mi verdadero problema con el programa no fue ver a la traidora de bajo coeficiente intelectual; fue que el nuevo propietario de 60 Minutes, Paramount, permitiera que se emitiera un programa como este”, despotricó Trump en las redes sociales. Continuó: “¡No son mejores que los antiguos propietarios, que acaban de pagar millones de dólares por reportes falsos sobre su presidente favorito, yo! Desde que lo compraron, 60 Minutes ha empeorado”.

En declaraciones a los periodistas el lunes por la tarde, el presidente también pareció mostrar cierto enfado residual hacia los Ellison por el segmento de 60 Minutes cuando se le preguntó hasta qué punto iba a influir en la aprobación de cualquier acuerdo con Warner Bros.

“Conozco muy bien a ambas empresas. Sé lo que están haciendo. Pero tengo que ver qué porcentaje de mercado tienen. Tenemos que ver el porcentaje de mercado de Netflix, el porcentaje de mercado de Paramount”, dijo, y añadió: “Ninguno de ellos es particularmente gran amigo mío. Pero quiero hacer lo correcto”.

Traducción de Sara Pignatiello