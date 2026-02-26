Netflix se niega a aumentar oferta por Warner Bros; el acuerdo “ya no tiene atractivo financiero”

Warner Bros Discovery dio un giro inesperado en la disputa por el gigante de Hollywood Paramount Global y ahora considera que la más reciente oferta de adquisición de Paramount supera el acuerdo vigente con Netflix, lo que marca un punto clave en esta intensa batalla corporativa.

En respuesta, Netflix se negó a aumentar su oferta por Warner Bros con el argumento de que el acuerdo “ya no tiene atractivo financiero”.

Durante meses, el dueño de HBO Max, DC Studios y franquicias como Harry Potter había respaldado públicamente la propuesta de Netflix; sin embargo, tras una oferta mejorada de Paramount —propiedad de Skydance Media— que plantea pagar 31 dólares por acción por toda la compañía, junto con otros ajustes, el consejo de Warner declaró el jueves que la propuesta “constituye una oferta superior para la compañía”.

El director ejecutivo de Paramount, David Ellison, celebró la decisión y afirmó que la junta de WBD confirmó por unanimidad el valor superior de su oferta, al considerar que brinda a los accionistas mayor valor, certeza y rapidez en el cierre, un giro que podría abrir la puerta a una nueva guerra de ofertas por el poderoso grupo de entretenimiento.

Netflix dispone ahora de cuatro días hábiles para igualar la oferta revisada de Paramount Global o mejorar su propuesta actual, que asciende a 27,75 dólares por acción por los estudios y las operaciones de streaming de Warner Bros. Discovery. No obstante, pese a la nueva evaluación del consejo, Warner sostuvo el jueves que la oferta de Netflix sigue vigente y que su junta “no ha retirado ni modificado su recomendación”.

Por su parte, Associated Press solicitó comentarios a Netflix sobre la situación.

Una combinación con HBO Max posicionaría a Netflix como la mayor plataforma global de streaming, con alrededor de 500 millones de suscriptores.

Ted Sarandos, su codirector ejecutivo, aseguró que confía en obtener la aprobación y afirmó que resultaría favorable para Hollywood, ya que ayudaría a prevenir recortes laborales en un sector impactado por la disminución de producciones y la inestabilidad en taquilla.

Durante las conversaciones, la compañía afirmó que la integración con HBO Max reduciría el precio de la oferta combinada para los usuarios. Pese a ello, su planteamiento de que requiere a Warner Bros. Discovery para competir con YouTube podría topar con objeciones del Departamento de Justicia.

Traducción de Leticia Zampedri