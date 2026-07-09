Bonnie Tyler nació en un pueblo minero de Gales, Reino Unido, en 1951. Pero se forjó en una mesa de operaciones en 1977, cuando una cirugía para extirparle nódulos de las cuerdas vocales salió mal. Durante la recuperación, gritó de frustración cuando no debía, alterando permanentemente su voz hasta sonar como si se hubiera tragado una bolsa de grava. Y es esa nueva voz —ronca, aullante, verdaderamente singular— es la que solemos recordar, y específicamente en ‘Total Eclipse of the Heart’. Fue esa balada poderosa y maximalista de los 80 la que rescató su carrera y —a través de su videoclip extravagante, filmado inexplicablemente en un antiguo manicomio— nos hizo temer para siempre a los niños brillantes.

Tyler falleció el miércoles 8 de julio a los 75 años, dos meses después de haber sido puesta temporalmente en coma inducido tras una cirugía intestinal de urgencia en un hospital de Faro, Portugal, donde tenía una residencia. El silencio en torno a su salud durante ese tiempo fue preocupante, sobre todo porque Tyler solía parecer un poco sobrehumana. Muchas de sus fotos de conciertos la muestran gritando, con la boca abierta y temblando. Sus discos también solían tener títulos que sugerían acción y resistencia: Natural Force (fuerza natural), Diamond Cut (corte diamante), y Faster Than the Speed of Night (más rápido que la velocidad de la noche), cuya portada mostraba un rayo láser atravesándole las sienes. Y su voz era increíblemente gutural y potente, como si las paredes de las cabinas de grabación estuvieran a punto de derrumbarse.

‘Total Eclipse of the Heart’, lanzado en 1983, llegó a su vida en un momento de baja profesional. El álbum anterior de Tyler, Goodbye to the Island de 1981, quedó bastante alejado de las listas de éxitos, con las ventas más bajas de toda su carrera hasta ese momento. Además, llevaba tiempo intentando, sin éxito, igualar el éxito de la balada folk rock ‘It's a Heartache’ de 1977, el primero de sus sencillos en mostrar su nueva y potente voz.

open image in gallery Bonnie Tyler en el surrealista videoclip de ‘Total Eclipse of the Heart’ ( CBS/Columbia Records )

Tyler estaba decidida a renovar su producción musical, así que buscó la ayuda del productor y compositor Jim Steinman, quien acababa de colaborar con Meat Loaf en su exitoso álbum de ópera rock Bat Out of Hell. Se pueden apreciar las conexiones entre ese disco y lo que se convertiría en ‘Total Eclipse of the Heart’, ambos producciones épicas, titánicas y teatrales que se expanden hasta prácticamente explotar.

‘Total Eclipse...’ tuvo su origen en varias ideas sueltas que rondaban la cabeza de Steinman en los años previos. Gran parte de ellas provenían —y les aseguro que es cierto— de un proyecto musical sobre Nosferatu que Steinman había estado planeando. “Si alguien escucha la letra, son como versos escritos por vampiros”, dijo en 2002, y agregó: “Trata sobre la oscuridad, el poder de la oscuridad y el lugar del amor en ella”. El bonito estribillo de la canción, con el vocalista de fondo Rory Dodd cantando “voltea, ojos brillantes”, también provenía de un musical escrito por Steinman en 1969 llamado The Dream Machine. Y, como si esta historia no pudiera ser más extraña, se usó para simbolizar la observación del desarrollo de un apocalipsis nuclear.

Meat Loaf afirmó que ‘Total Eclipse...’ había sido escrita originalmente para que él la cantara, pero Tyler lo negó repetidamente. “Al parecer, a Meat Loaf le molestó mucho que Jim me diera la canción. Pero Jim dijo que no la escribió para Meat Loaf, que la terminó después de conocerme”, dijo la cantante en 2014.

La canción terminada es un gran ejercicio de melodrama power-pop, con Tyler añorando un amor perdido. En última instancia, se convierte en una especie de batalla musical, donde su voz se ve constantemente amenazada por la llegada de guitarras estridentes, coros quejumbrosos, sintetizadores estridentes y una reverberación hipnótica. Pero Tyler sigue subiendo el volumen, sometiendo al resto de la música. La canción dura poco menos de siete minutos, lo que equivale prácticamente a la duración de un álbum completo de PinkPantheress. Se recortó a cuatro minutos para la radio, y el video añadió 60 segundos más.

open image in gallery Un chico con los ojos brillantes —que, sin lugar a dudas, no es Gianfranco Zola— en el video de ‘Total Eclipse of the Heart’ ( CBS/Columbia Records )

Y ya que hablamos de ese video, ¿por dónde empezar? Fue dirigido por el cineasta australiano Russell Mulcahy, quien luego dirigiría la película de fantasía Highlander, el último inmortal de Sean Connery y películas B recargadas como Resident Evil: la extinción, es como si todos los clichés de los videos pop de los 80 chocaran entre ellos y luego fueran golpeados por un tornado. En él, Tyler es aterrorizada en un antiguo internado por chicos que cantan, causan estragos y/o vuelan. Hay ninjas enmascarados, palomas blancas, cortinas ondeantes, instructores de esgrima cubiertos de polvo de oro, máquinas de viento en cada esquina y una troupe de homosexuales haciendo piruetas que amenazan a Tyler con pantalones de Tarzán. Se rumoreó durante años que el futbolista italiano Gianfranco Zola había sido uno de los estudiantes que aparecen en él (finalmente lo negó en 2012), y los premios Billboard Video Music Awards lo nominaron al uso más efectivo del simbolismo… ¡por supuesto! “39 años después, sigo sin poder explicar [el video]”, tuiteó Tyler en 2022.

‘Total Eclipse…’ fue un éxito rotundo, vendiendo seis millones de copias en todo el mundo y alcanzando el número uno en el Reino Unido, EE. UU. y Australia. Vuelve a subir en las listas cada vez que hay un eclipse solar, y una encuesta de 2013 la eligió como la canción que los británicos más disfrutan cantar en la ducha. Tyler, por supuesto, tuvo un sinfín de otros éxitos, especialmente ‘Holding Out for a Hero’ y ‘The Best’, que más tarde versionó Tina Turner, pero ‘Total Eclipse…’ es sin duda su tema insignia, principalmente porque parecía resumir a Tyler como artista: estaba en su mejor momento cuando se le permitía ser un poco alocada, muy dramática y, básicamente, gritar a todo pulmón.

Traducción de Sara Pignatiello