Fiscal general de Texas demanda a Netflix por supuestamente “espiar” a los usuarios

Netflix está siendo demandada por Ken Paxton, fiscal general de Texas, EE. UU., quien acusa al servicio de streaming de “espiar a los texanos, incluidos niños, y recopilar datos de los usuarios sin su conocimiento ni consentimiento”.

El político republicano, que se postula para el Senado de EE. UU., alega que la plataforma ha violado la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Texas.

La demanda, presentada el 11 de mayo y a la que ha tenido acceso la revista Variety, alega que Netflix ganó suscripciones durante varios años basándose en la promesa de que no introduciría publicidad, antes de comenzar a hacerlo en 2022.

La demanda cita al entonces director ejecutivo de Netflix, Reed Hastings, quien declaró en enero de 2020: “No recaudamos nada. Nos centramos en hacer felices a nuestros suscriptores y no nos involucramos en toda esa controversia en torno a la publicidad”.

La demanda del estado de Texas alega que “Netflix vendió suscripciones a su programación como una forma de escapar de la vigilancia de las grandes tecnológicas: paga una cuota mensual y evita el rastreo. Los texanos confiaron en ese acuerdo, pero Netflix lo rompió, creando precisamente el sistema de recopilación de datos del que los suscriptores pagaban para librarse”.

El estado de Texas afirma que Netflix ha creado “precisamente el sistema de recopilación de datos del que los suscriptores pagaban para librarse” ( AFP/Getty )

La demanda argumenta además que Netflix no solo opera una “maquinaria de vigilancia”, sino que pone los datos que recopila a disposición tanto de los anunciantes como de “intermediarios de datos comerciales como Experian y Acxiom”.

Además, la demanda presentada en Texas alega que Netflix ha diseñado intencionadamente su plataforma para que sea adictiva, señalando la función de “reproducción automática” que “crea un flujo continuo de contenido destinado a mantener a los usuarios, incluidos los niños, mirando durante largos períodos de tiempo”.

En respuesta a la demanda, un portavoz de Netflix declaró: “Con todo respeto al gran estado de Texas y al fiscal general Paxton, esta demanda carece de fundamento y se basa en información inexacta y distorsionada”.

“En Netflix nos tomamos muy en serio la privacidad de nuestros suscriptores y cumplimos con las leyes de privacidad y protección de datos en todos los lugares donde operamos. Esperamos poder abordar las acusaciones del fiscal general de Texas ante los tribunales y explicar con más detalle nuestros controles parentales, líderes en el sector y aptos para niños, así como nuestras prácticas de privacidad transparentes”, agregó.

Actualmente, Paxton está haciendo campaña para un escaño en el Senado de EE. UU. contra el actual senador John Cornyn, quien también es republicano. El nominado se determinará en una segunda vuelta electoral el 26 de mayo.

Hastings (65), por su parte, anunció recientemente su dimisión como presidente de Netflix. El anuncio de su partida se produce en un momento difícil para la compañía, que busca activamente nuevas vías de expansión ante la desaceleración de las ventas y la creciente competencia.

Esta decisión se produce tras el fracaso, en febrero, de una fusión potencialmente transformadora con Warner Bros Discovery.

Traducción de Sara Pignatiello