Britney Spears vendió los derechos de “todo” su catálogo musical

Britney Spears habría vendido todo su catálogo musical a la compañía Primary Wave por una cifra que no se ha hecho pública.

El acuerdo, que incluye los derechos de algunos de sus mayores éxitos, como ‘Oops!… I Did It Again’, ‘…Baby One More Time’ y ‘Gimme More’, fue confirmado por dos fuentes a The Hollywood Reporter.

Los representantes de Spears no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de The Independent.

Según TMZ, que citó a una fuente cercana a la operación, se trata de un “acuerdo histórico”, cuyo monto estaría en una cifra similar a los 200 millones de dólares que Justin Bieber recibió por vender los derechos de su catálogo a Hipgnosis Songs Capital.

Los documentos, obtenidos por TMZ, están fechados el 30 de diciembre de 2025.

Britney Spears habría vendido todo su catálogo musical a la compañía Primary Wave por una cifra que no se ha hecho pública ( Getty )

El giro en su carrera se produce un mes después de que Britney Spears afirmara que “nunca” volverá a presentarse en Estados Unidos por “razones extremadamente delicadas”.

“¡Este año quiero regalarle este piano a mi hijo! Curiosamente, bailo en Instagram para sanar cosas en mi cuerpo que la gente no imagina. Sí, a veces me da vergüenza… pero atravesé el fuego para salvar mi vida”, escribió en enero junto a una imagen de una antigua gira, donde aparece sentada frente a un piano blanco sobre el escenario.

“Nunca volveré a actuar en Estados Unidos por razones extremadamente delicadas, pero espero muy pronto estar sentada en un taburete, con una rosa roja en el cabello recogido, cantando junto a mi hijo… en el Reino Unido y Australia. Él es una gran estrella y me siento muy orgullosa de estar a su lado. ¡Vuela alto, pequeño!”, agregó

Britney Spears tiene dos hijos con su exesposo Kevin Federline, con quien aparece en una imagen de 2006 ( AP )

La intérprete de ‘Toxic’, tiene dos hijos con su exesposo Kevin Federline: Sean Preston Federline, de 20 años, y Jayden James Federline, de 19. Durante un tiempo estuvo distanciada de ambos, pero se reencontró con su hijo menor, Jayden, alrededor de la Navidad de 2024.

El pasado marzo compartió en redes videos de Jayden rapeando y tocando el piano, y aseguró que es un “genio”.

Conocida como la “Princesa del Pop”, Britney Spears saltó a la fama en 1998 con el lanzamiento de su sencillo debut, ‘…Baby One More Time’. La canción dio nombre a su primer álbum, publicado en 1999, que también incluyó otros éxitos como ‘You Drive Me (Crazy)’ y ‘Sometimes’.

En los últimos años, la cantante ganadora del Grammy ha estado en el centro de varias controversias por su comportamiento errático en redes sociales. En sus memorias de 2023, The Woman in Me, explicó que sus publicaciones generan división, pero que a ella le dan “alegría”, especialmente cuando posa de la manera en que me siente “sexy”.

“Sé que mucha gente no entiende por qué me encanta tomarme fotos desnuda o con vestidos nuevos”, escribió Spears en su exitosa autobiografía.

“Pero creo que si hubieran sido fotografiados por otras personas miles de veces, maquillados y posando para la aprobación ajena, entenderían que me divierte mucho posar como me siento sexy y hacer mis propias fotos”.

Traducción de Leticia Zampedri