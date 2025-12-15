Si sentiste que las listas de reproducción navideñas en las tiendas comenzaron antes que nunca, no estás solo y no te equivocas.

Nuevos datos confirman que este año las personas entraron en el espíritu festivo más temprano que en temporadas anteriores y, además, reprodujeron más música navideña.

El 1 de diciembre de 2019, había 14 canciones festivas en el top 50 de Spotify en Estados Unidos. Este año, en esa misma fecha, la cifra se elevó a 30, según el sitio especializado Graphs About Songs.

El giro hacia temas navideños comenzó incluso antes: desde el 1 de noviembre, ya había cinco canciones festivas entre las 200 más escuchadas en la plataforma.

Como cada año, ‘All I Want For Christmas Is You’ de Mariah Carey, considerada el anuncio no oficial del inicio de la temporada, volvió a posicionarse en los primeros lugares, esta vez de forma anticipada.

El clásico navideño de Mariah Carey actúa como un "ancla emocional" en medio del aumento del costo de vida, la incertidumbre laboral, las tensiones políticas internas y los conflictos internacionales, según expertos ( Mariah Carey )

Este año, según el portal Graphs About Songs, al clásico de Mariah Carey se sumaron otros éxitos festivos como ‘Rockin Around the Christmas Tree’ de Brenda Lee, ‘Last Christmas’ de Wham!, ‘Jingle Bell Rock’ de Bobby Helms y ‘Santa Tell Me’, el tema navideño que Ariana Grande lanzó en 2014.

Para la segunda semana de noviembre, ya había 14 canciones navideñas en el top 200 global de Spotify, en contraste con solo tres en la misma fecha de 2022.

“La música festiva ayuda a que las personas se sientan parte de algo colectivo y les genere bienestar”, explicó Talia Kraines, editora de Spotify responsable de las listas navideñas en Norteamérica, en una entrevista con The Wall Street Journal.

De hecho, antes del 10 de diciembre, las únicas canciones no navideñas con suficiente fuerza parativo y entrar en el top 25 de Spotify provenían de figuras destacadas de la industria musical. Entre ellas, ‘The Fate of Ophelia’ de Taylor Swift y ‘Golden’, tema de la exitosa película de Netflix Las guerreras K-pop.

open image in gallery Talia Kraines, editora de Spotify a cargo de las listas navideñas en Norteamérica, explicó a ( Getty Images )

The Wall Street Journal que “el primer gran salto” en las reproducciones de música festiva ocurre el 1 de septiembre, aunque algunos oyentes entusiastas comienzan incluso en agosto. Desde entonces, la actividad aumenta de forma constante hasta alcanzar su punto máximo en Navidad.

Además, Kraines señaló que la creación de listas de reproducción navideñas en Estados Unidos creció un 60 % interanual entre octubre de 2024 y octubre de 2025.

Para muchos, esta preferencia no es casual. “Las tradiciones de la temporada, especialmente la música, nos brindan un ancla emocional frente al aumento del costo de vida, un mercado laboral inestable, tensiones políticas internas y conflictos en el exterior”, afirmó al diario Matt Bailey, fundador de la firma de análisis musical Hit Momentum.

Bailey añadió que esta tendencia suele intensificarse en momentos de estrés colectivo y recordó que, durante la pandemia de covid-19 en 2020, las reproducciones de música navideña también se adelantaron notablemente.

Traducción de Leticia Zampedri