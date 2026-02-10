La cantante ganadora de un Grammy, Chappell Roan, se separó de su agencia de talentos después de que el fundador y director general de la empresa fue nombrado en los archivos Epstein.

La cantante de Good Luck, Babe! confirmó en Instagram que se separó de Wasserman Music, después de que salieron a la luz correos electrónicos entre la cómplice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, y el director ejecutivo Casey Wasserman.

“Exijo lo máximo a mis equipos y tengo el deber de protegerlos también”, escribió Roan en su historia. “No debe esperarse de ningún artista, agente o empleado que defienda o pase por alto acciones que chocan tan profundamente con nuestros propios valores morales”.

Su decisión se produce después de que los correos electrónicos de Wasserman con Maxwell se hicieron públicos como parte de un enorme paquete de documentos de Epstein que fueron revelados en enero de 2026.

En un correo electrónico, Wasserman parece decirle a Maxwell que quiere concertar un “masaje” con ella.

“¿Dónde estás? Te extraño”, escribió. “Estaré en Nueva York durante 4 días a partir del 22 de abril... ¿podemos reservar ya ese masaje?”

En otro correo electrónico, Maxwell pregunta a Wasserman sobre el alquiler de una casa en California antes de hacer una emotiva confesión.

“No puedo dormir: ¿dónde estás cuando te necesito?”, escribió.

Todos los correos electrónicos están fechados como enviados en 2003, es decir, tres años antes de que Jeffrey Epstein fuera detenido acusado de delitos sexuales contra menores.

Wasserman, que supervisará la planificación de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, no fue acusado de ningún delito en el caso Epstein.

Dijo en una declaración reciente que “nunca tuvo una relación personal o de negocios con Jeffrey Epstein”.

“Lamento profundamente mi correspondencia con Ghislaine Maxwell”, añadió, señalando que las acusaciones no habían salido a la luz en ese momento. También dijo estar “terriblemente arrepentido” de haber tenido “cualquier asociación” con Maxwell o Epstein.

A la luz de los correos electrónicos, Roan, cuyo verdadero nombre es Kayleigh Rose Amstutz, dijo que su salida de Wasserman puede crear un “cambio” en el negocio de la música.

“Los artistas merecen una representación que se alinee con sus valores y apoye su seguridad y dignidad”, escribió Roan en Instagram. “Esta decisión refleja mi convicción de que un cambio significativo en nuestra industria requiere responsabilidad y un liderazgo que se gane la confianza”.

Wasserman acoge a un montón de artistas de primera fila, como Ed Sheeran, Coldplay, Lorde, Imagine Dragons, Pharrell y Coldplay.

Billie Eilish, cantante del gran éxito Birds of a Feather, fue el primer nombre importante que abandonó Wasserman. Abandonó la empresa en 2024, después de que el director ejecutivo de la compañía se vio implicado en un escándalo de estafa en serie.

Un informe del Daily Mail afirmaba que Wasserman había mantenido una serie de romances con sus empleadas, agasajándolas con zapatos Louboutin, lencería La Perla e incluso camionetas Range Rover. El ejecutivo musical no respondió en su momento a la solicitud de comentarios del medio.

The Independent se puso en contacto con Wasserman y Chappell Roan en busca de sus comentarios.

La repentina salida de la cantante de su grupo de representantes es la última polémica en la que se vio envuelta Chappell Roan.

En 2024, encendió una polémica en Internet al comparar hacerse famosa con tener un “exmarido maltratador”.

Hizo estos comentarios durante una entrevista con The Face en la que hablaba del acoso y la intimidación que había sufrido en Internet. Roan también confirmó que había sido acosada por fans obsesivos tras hacerse famosa.

La intérprete se vio obligada a luchar contra otra polémica ese mismo año, después de que se negó a respaldar a la exvicepresidenta Kamala Harris para la presidencia.

“Trump es un hijo de p***, pero también lo son algunos de los que estuvieron en el partido demócrata y defraudaron a personas como tú y como yo”, se quejó, antes de confirmar que votaría por Kamala.

Chappell Roan también se negó a actuar en una celebración del orgullo en la Casa Blanca durante el gobierno de Biden, argumentando que el gobierno aún no había cumplido con “libertad, justicia y libertad para todos”.

