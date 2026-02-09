Kid Rock habría sido sorprendido haciendo playback durante su show de medio tiempo organizado por Turning Point USA, un evento planteado como protesta contra la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl.

El músico de ‘All Summer Long’, de 55 años, encabezó el espectáculo alineado con el movimiento MAGA, transmitido por YouTube en simultáneo con la actuación del artista puertorriqueño en el Levi’s Stadium de Santa Clara. Allí, Bad Bunny ofreció un show repleto de figuras junto a Lady Gaga, Ricky Martin y Cardi B, además de contar con la participación de los actores Pedro Pascal y Jessica Alba y una boda real celebrada en escena.

En cambio, Rock pareció limitarse a mover los labios durante su interpretación del tema de 1999 ‘Bawitdaba’. Los videos del momento comenzaron a circular en redes sociales, donde se escucha una pista pregrabada mientras el cantante aleja el micrófono de su boca. En otros momentos de la canción, el movimiento de sus labios no coincide con el audio.

“Kid Rock está haciendo playback de forma evidente. Ni siquiera lo disimula”, escribió un usuario en X. Otro comentó: “Kid Rock se olvida la letra y deja claro ante el público MAGA que ni siquiera estaba cantando. ¡Qué bochorno!”.

Otro mensaje agregó: “Kid Rock ni siquiera se molestó en cantar en vivo. En su lugar, hizo un playback horrible”.

The Independent se puso en contacto con Kid Rock en busca de comentarios.

Turning Point USA, organización fundada por el fallecido comentarista de extrema derecha Charlie Kirk, anunció su show alternativo de medio tiempo en octubre pasado, en medio de crecientes críticas del sector conservador por la elección del rapero puertorriqueño Bad Bunny como artista del show del Super Bowl.

Kid Rock, abierto simpatizante de Donald Trump, sostuvo que el espectáculo fue pensado para que los estadounidenses conservadores pudieran expresar su patriotismo y afirmó que las voces de derecha no están representadas en los medios tradicionales.

“Hay una parte importante del país que, nos guste o no, está desatendida en términos de entretenimiento. Nosotros simplemente vamos a tocar para nuestro público. Gente que ama a Estados Unidos, al fútbol y a Jesús”, señaló.

El concierto alternativo alcanzó un pico de unos 6,1 millones de espectadores simultáneos en YouTube, muy por debajo de los más de 120 millones que sintonizaron la presentación oficial de Bad Bunny en el Super Bowl.

open image in gallery Kid Rock pareció hacer playback durante la interpretación de su éxito de 1999 ‘Bawitdaba’ ( YouTube/Turning Point USA )

Al momento de publicarse esta nota, el concierto acumulaba 18 millones de reproducciones, y muchos usuarios señalaron en redes sociales que habían hecho clic en el video por simple curiosidad.

La Casa Blanca expresó su respaldo al show de Turning Point USA al republicar un fragmento en redes sociales, mientras que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, escribió en X que su familia había seguido la transmisión.

Trump también arremetió contra el show oficial de medio tiempo del Super Bowl en una publicación en Truth Social, donde lo calificó de “desastroso” y “uno de los peores de la historia”.

Sin embargo, pese a las duras críticas de Trump y sus aliados, más estadounidenses se interesaron por ver a Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl del domingo que por el evento organizado por Turning Point USA.

Según una encuesta de YouGov America, publicada el viernes, reveló que el 35 % de los consultados prefirió el espectáculo de Bad Bunny, frente al 28 % que dijo estar más interesado en el show encabezado por Kid Rock.

open image in gallery Bad Bunny encabezó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl ( Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved )

El Super Bowl de este año terminó con la victoria de los Seattle Seahawks sobre los New England Patriots por 29 a 13, lo que significó su segundo título en la historia.

Traducción de Leticia Zampedri