Pareja que invitó a Bad Bunny a su boda se casa durante el espectáculo del Super Bowl 60

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny no solo ofreció música, sino que también fue el escenario de una boda real, dejando a los espectadores asombrados.

Durante el espectáculo, el artista puertorriqueño había entregado un anillo de compromiso a un hombre, quien luego se arrodilló para proponer matrimonio a una mujer, un momento que inicialmente parecía parte de la coreografía.

Minutos más tarde, la celebración culminó con una ceremonia nupcial completa de otra pareja, aproximadamente a los cinco minutos del show de 13 minutos en el Levi's Stadium. Un oficiante sonriente declaró a la pareja casada, quienes, vestidos de blanco, compartieron un beso rodeados de bailarines y músicos.

Tras el emotivo momento, la pareja se hizo a un lado para dar paso a Lady Gaga y Los Sobrinos, la banda de salsa puertorriqueña conocida por su colaboración en el último álbum de Bad Bunny y su residencia en Puerto Rico. Interpretaron un fragmento de "Die With a Smile" de Gaga, antes de que Bad Bunny emergiera para deleitar al público con su éxito "Baile Inolvidable".

Bad Bunny bailó entre los invitados de la boda y la pareja abrazada. ( Santiago Mejia/San Francisco Chronicle via AP )

Después del espectáculo, su representante confirmó que la pareja realmente se había casado durante el show. El esposo y la esposa, Eleisa Aparico y Thomas Wolter, habían invitado a Bad Bunny a su boda, pero él les dijo que en su lugar fueran parte de su espectáculo de medio tiempo.

El artista fue testigo y firmó el certificado de matrimonio. También hubo un pastel real.

La escena de la boda, que recreó una pequeña plaza al aire libre, fue parte de la gran celebración del espectáculo de Puerto Rico y la cultura latina.