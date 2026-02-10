Kid Rock responde a acusaciones de hacer “playback” tras su presentación en “All-American Halftime Show”

Kid Rock aseguró que no hizo “playback” durante su actuación, ampliamente criticada, de ‘Bawitdaba’ en el denominado “All-American Halftime Show” de Turning Point USA.

El cantante fue el número principal del evento, organizado como una protesta contra el show oficial del medio tiempo del Super Bowl encabezado por la estrella puertorriqueña Bad Bunny, el domingo 8 de febrero.

El espectáculo “All-American” se extendió por 35 minutos —más del doble del show oficial— y, según se informó, fue grabado en un escenario en Atlanta.

Al día siguiente, durante una entrevista en el programa The Ingraham Angle de Fox News, Kid Rock —cuyo nombre real es Robert James Ritchie— explicó que el problema fue una descoordinación con su DJ.

Dijo que, debido a que estaba “saltando por el escenario como un mono rabioso”, resultó “muy difícil” para el equipo corregir la actuación en la posproducción.

“Mi DJ, que rapea esa canción conmigo, no estaba bien iluminado”, contó a la conductora Laura Ingraham. “Yo estaba moviéndome por todo el escenario, rapeando y tomando aire, mientras él cubría las otras partes. Cuando vi el primer corte, les dije que la sincronización estaba mal”.

“Fue solo un problema de sincronización”, concluyó. “Sé que intentaron arreglarlo, pero era muy difícil”.

Con sus declaraciones, Kid Rock confirmó que la actuación no fue en vivo, sino grabada con antelación.

Varios artistas de música country, entre ellos Zach Bryan y Kacey Musgraves, se burlaron del cantante por su presentación. Musgraves afirmó que el show de Bad Bunny la hizo sentirse “más orgullosamente estadounidense que cualquier cosa que haya hecho Kid Rock”.

Bryan, en tanto, compartió un reel en Instagram en el que se ve a una persona mirando el espectáculo de Turning Point USA en su teléfono, mientras intenta inútilmente taparse la vista para no ver el show de Bad Bunny, que aparece de fondo.

El evento encabezado por Kid Rock, junto a otros artistas como Brantley Gilbert, Gabby Barrett y Lee Brice, alcanzó los 6,1 millones de espectadores simultáneos durante su transmisión en vivo. En contraste, las primeras estimaciones indican que más de 100 millones de personas sintonizaron para ver a Bad Bunny, quien hizo historia al convertirse en el primer artista en encabezar el show del medio tiempo del Super Bowl con una actuación íntegramente en español.

Kid Rock sostuvo que el espectáculo fue pensado para que los estadounidenses conservadores pudieran expresar su patriotismo y afirmó que las voces de derecha no están representadas en los medios tradicionales.

“Hay una parte importante del país que, nos guste o no, está desatendida en términos de entretenimiento”, expresó. “Nosotros simplemente vamos a tocar para nuestro público. Gente que ama a Estados Unidos, al fútbol y a Jesús”, señaló.

El lunes, el vocero de Turning Point USA, Andrew Kolvet, dijo a Fox News que el grupo planea organizar otro show de medio tiempo del Super Bowl con sello MAGA en 2027.

Por su parte, el presidente Donald Trump arremetió contra la actuación de Bad Bunny, a la que calificó como “una de las peores de la historia”, en una publicación en su cuenta de Truth Social tras el final del espectáculo.

En una reseña para The Independent, el crítico Mark Beaumont elogió el espectáculo de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl como una “fiesta desbordante e inclusiva” que celebró la cultura latinoamericana y su innegable influencia.

La cantante country Rissi Palmer también destacó el mensaje inspirador detrás del ascenso de Bad Bunny al éxito. “No se me ocurre nada más estadounidense que pasar de embolsar compras en un supermercado a actuar en el show del medio tiempo del Super Bowl”, afirmó.

“No hace falta ser puertorriqueño ni latino para apreciar eso. Fue hermoso. Fue emotivo. Fue intencional. Fue inclusivo. Era lo que se necesitaba para este momento. No hablo español, pero entendí el mensaje con muchísima claridad”.

