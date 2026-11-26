Finalmente se han revelado los actores que dan vida a la pareja protagonista de Grand Theft Auto VI, así como al reparto secundario y a muchos famosos que presentan los programas de radio del videojuego.

Manni L. Perez interpreta a Lucia Caminos y Dylan Rourke a Jason Duval, y ambos figuran como protagonistas en los créditos oficiales de Rockstar Games.

Esta confirmación pone fin a un juego de adivinanzas que duró años, durante los cuales la empresa desarrolladora lanzó tráileres pero no reveló casi nada sobre quiénes interpretarían a los dos protagonistas.

Rockstar Games mantuvo en secreto gran parte del reparto de su exitoso videojuego antes de su lanzamiento, incluidos los actores que interpretaban a los protagonistas, Caminos y Duval.

Ahora que los jugadores deambulan por Vice City y el estado ficticio de Leonida, los actores que pasaron años obligados a permanecer en el secreto están revelando su identidad.

Los créditos recientemente publicados por la compañía de videojuegos están revelando una lista inusualmente extensa de artistas, músicos, comediantes y presentadores.

open image in gallery Ahora que los jugadores recorren Vice City y el estado ficticio de Leonida en su conjunto, los actores que durante años se vieron obligados a guardar el secreto están dando a conocer su identidad ( Getty )

Rourke y Pérez celebraron juntos la presentación en las redes sociales, escribiendo sobre los años que pasaron viendo a los desarrolladores crear el juego antes de poder finalmente vincularse públicamente con él.

Rourke dijo en una publicación conjunta de Instagram con Pérez que habían pasado años siendo testigos de lo que él llamó algunos de los artesanos más trabajadores en el desarrollo de videojuegos, y agregó que ambos se sentían honrados de ser parte del proyecto.

Durante años, Rockstar permitió que Lucia y Jason se convirtieran en personajes reconocibles a nivel mundial sin identificar públicamente a los actores que los interpretaban.

Eso dio lugar a un juego de adivinanzas en línea, donde los fans analizaban las voces, los rasgos faciales y los trabajos de actuación anteriores de los posibles actores.

Los créditos oficiales pusieron fin a las especulaciones: Rourke interpreta a Jason, un exsoldado que se ve cada vez más inmerso en el mundo criminal de Leonida, mientras que Pérez interpreta a Lucia, su pareja, tras su salida de prisión.

Esta revelación también coloca a dos actores que no eran precisamente famosos en el centro de uno de los mayores lanzamientos del mundo del entretenimiento, pero no son los únicos.

Bobby Moynihan, antiguo miembro del reparto de Saturday Night Live, interpreta a Cal. Stephen Root, quien ya había reconocido su participación en el juego sin revelar su papel, presta su voz a Brian Heder.

Taryn Manning, Roselyn Sanchez y Denzel Curry también figuran entre los nombres que aparecen en la extensa lista de reparto de Rockstar.

Otros actores han descrito periodos de secretismo igualmente prolongados.

Edwina Rai, que aparece en el juego, dijo en Instagram que hizo su primera audición en abril de 2022 sin siquiera saber de qué se trataba el proyecto. Tras tres audiciones y una prueba de química, consiguió un papel en lo que describió como el proyecto más importante de su carrera.

open image in gallery Algunas de las mayores sorpresas ni siquiera se ven en las calles de Vice City. Llegan a través de sus emisoras de radio y programas de tertulia ( Rockstar Games )

Además, la actriz y escritora transgénero Jesse James Rose reveló que había sido elegida para interpretar al primer personaje no binario en la historia de la franquicia.

Sin embargo, algunas de las mayores sorpresas no se encuentran en las calles de Vice City, sino en sus emisoras de radio y programas de entrevistas. Rockstar ha creado emisoras ficticias que funcionan casi como ecosistemas mediáticos reales, con presentadores, anuncios, segmentos de entrevistas y personalidades integradas en el mundo que rodea al jugador.

“Es una auténtica locura descubrir que este era el juego supersecreto en el que pasé semanas y con el que firmé 17 acuerdos de confidencialidad mientras rodaba, hace tres años”, escribió Rose en Instagram, confirmando que solo descubrió que había trabajado en el juego el mismo día de su lanzamiento.

Rose también compartió que el set de GTA había sido uno de los más “inclusivos y considerados” en los que había trabajado. Añadió: “Para mitigar la violencia antitrans, me aseguraron que los jugadores no podrían agredir a mi personaje”.

Ese enfoque ha formado parte de la franquicia desde hace mucho tiempo, pero el juego parece haberlo ampliado considerablemente.

“Weird Al” Yankovic reveló que presenta Vice City FM, la emisora que transmite música de los 80 en el videojuego, junto a la modelo y actriz danesa Brigitte Nielsen.

También escribió anuncios para el juego y prestó su voz a los anuncios de la franquicia ficticia Burger Shot. En los créditos de Rockstar, Yankovic aparece no solo como DJ Al, sino también entre los guionistas adicionales y compositores de música original del juego.

Asimismo, Charlamagne tha God e Ivy Rivera presentan el programa Early AF durante el juego.

open image in gallery Weird Al Yankovic ( Getty )

La programación radial del videojuego incluye a músicos, actores y comediantes que van desde Bad Bunny y Burna Boy hasta Lana Del Rey, Jeremy Irons, Keith Richards y Jason Sudeikis.

La lista completa de emisoras de radio y sus locutores

AfroBank FM

Presentadores: Burna Boy y Palms Trax

Radio de campo

Hosts: Morgan Wallen and Lana Del Rey

La Cámara

Presentadores: Kerry King (Slayer, guitarrista), Tom Araya (Slayer, vocalista y bajista) y Brian Posehn

CircoLoco Records

Presentadores: Seth Troxler y Antonio Carbonaro

Cocoteo FM

Presentadores: Bad Bunny y RaiNao

Dirty South Classics

Presentadores: Trick Daddy y Trina

Early AF Radio

Presentadores: Charlamagne tha God e Ivy Rivera

Emotion 98.3

Presentador: Doug Stanhope

Flash FM

Presentadores: Robyn y Alex Consani

Gloriana Blues Radio

Presentadores: Buddy Guy y Keith Richards

Honey FM

Presentadores: Chilli y T-Boz

Honey FM: Liquid City

Presentador: Craig Robinson

Kaleidoscope FM

Presentador: Jeremy Irons

Leonida Jazz

Presentadores: Randy Brecker y Stanley Clarke

Radio La Ola

Presentadores: Gloria Estefan y Emilio Estefan

Radio On-U

Presentador: Adrian Sherwood

The Sniper of La Perla

Anfitrión: Kodak Black

Stockyard FM

Presentadores: PinkPantheress y el reto

Symphony FM

Presentadora: Yuja Wang

V-Rock

Presentadores: Lindsey Buckingham (guitarrista y vocalista de Fleetwood Mac) y Michael McDonald

Vice City FM

Presentadores: “Weird Al” Yankovic y Brigitte Nielsen

Vice City Rap Radio

Presentadores: JT y DJ Stevie J

WKTT

Anfitriones: Stavros Emmanuel Halkias y Jason Sudeikis

The Wipe

Anfitriona: Anitta

Worldwide FM

Presentador: Gilles Peterson

The Vault Radio

Presentador: DJ Pretzel.

Traducción de Sara Pignatiello