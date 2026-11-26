El reparto de celebridades de ‘GTA 6’: ¿reconoces las voces de Vice City FM?
Rockstar finalmente ha revelado el reparto detrás de ‘Grand Theft Auto VI’
Finalmente se han revelado los actores que dan vida a la pareja protagonista de Grand Theft Auto VI, así como al reparto secundario y a muchos famosos que presentan los programas de radio del videojuego.
Manni L. Perez interpreta a Lucia Caminos y Dylan Rourke a Jason Duval, y ambos figuran como protagonistas en los créditos oficiales de Rockstar Games.
Esta confirmación pone fin a un juego de adivinanzas que duró años, durante los cuales la empresa desarrolladora lanzó tráileres pero no reveló casi nada sobre quiénes interpretarían a los dos protagonistas.
Rockstar Games mantuvo en secreto gran parte del reparto de su exitoso videojuego antes de su lanzamiento, incluidos los actores que interpretaban a los protagonistas, Caminos y Duval.
Ahora que los jugadores deambulan por Vice City y el estado ficticio de Leonida, los actores que pasaron años obligados a permanecer en el secreto están revelando su identidad.
Los créditos recientemente publicados por la compañía de videojuegos están revelando una lista inusualmente extensa de artistas, músicos, comediantes y presentadores.
Rourke y Pérez celebraron juntos la presentación en las redes sociales, escribiendo sobre los años que pasaron viendo a los desarrolladores crear el juego antes de poder finalmente vincularse públicamente con él.
Rourke dijo en una publicación conjunta de Instagram con Pérez que habían pasado años siendo testigos de lo que él llamó algunos de los artesanos más trabajadores en el desarrollo de videojuegos, y agregó que ambos se sentían honrados de ser parte del proyecto.
Durante años, Rockstar permitió que Lucia y Jason se convirtieran en personajes reconocibles a nivel mundial sin identificar públicamente a los actores que los interpretaban.
Eso dio lugar a un juego de adivinanzas en línea, donde los fans analizaban las voces, los rasgos faciales y los trabajos de actuación anteriores de los posibles actores.
Los créditos oficiales pusieron fin a las especulaciones: Rourke interpreta a Jason, un exsoldado que se ve cada vez más inmerso en el mundo criminal de Leonida, mientras que Pérez interpreta a Lucia, su pareja, tras su salida de prisión.
Esta revelación también coloca a dos actores que no eran precisamente famosos en el centro de uno de los mayores lanzamientos del mundo del entretenimiento, pero no son los únicos.
Bobby Moynihan, antiguo miembro del reparto de Saturday Night Live, interpreta a Cal. Stephen Root, quien ya había reconocido su participación en el juego sin revelar su papel, presta su voz a Brian Heder.
Taryn Manning, Roselyn Sanchez y Denzel Curry también figuran entre los nombres que aparecen en la extensa lista de reparto de Rockstar.
Otros actores han descrito periodos de secretismo igualmente prolongados.
Edwina Rai, que aparece en el juego, dijo en Instagram que hizo su primera audición en abril de 2022 sin siquiera saber de qué se trataba el proyecto. Tras tres audiciones y una prueba de química, consiguió un papel en lo que describió como el proyecto más importante de su carrera.
Además, la actriz y escritora transgénero Jesse James Rose reveló que había sido elegida para interpretar al primer personaje no binario en la historia de la franquicia.
Sin embargo, algunas de las mayores sorpresas no se encuentran en las calles de Vice City, sino en sus emisoras de radio y programas de entrevistas. Rockstar ha creado emisoras ficticias que funcionan casi como ecosistemas mediáticos reales, con presentadores, anuncios, segmentos de entrevistas y personalidades integradas en el mundo que rodea al jugador.
“Es una auténtica locura descubrir que este era el juego supersecreto en el que pasé semanas y con el que firmé 17 acuerdos de confidencialidad mientras rodaba, hace tres años”, escribió Rose en Instagram, confirmando que solo descubrió que había trabajado en el juego el mismo día de su lanzamiento.
Rose también compartió que el set de GTA había sido uno de los más “inclusivos y considerados” en los que había trabajado. Añadió: “Para mitigar la violencia antitrans, me aseguraron que los jugadores no podrían agredir a mi personaje”.
Ese enfoque ha formado parte de la franquicia desde hace mucho tiempo, pero el juego parece haberlo ampliado considerablemente.
“Weird Al” Yankovic reveló que presenta Vice City FM, la emisora que transmite música de los 80 en el videojuego, junto a la modelo y actriz danesa Brigitte Nielsen.
También escribió anuncios para el juego y prestó su voz a los anuncios de la franquicia ficticia Burger Shot. En los créditos de Rockstar, Yankovic aparece no solo como DJ Al, sino también entre los guionistas adicionales y compositores de música original del juego.
Asimismo, Charlamagne tha God e Ivy Rivera presentan el programa Early AF durante el juego.
La programación radial del videojuego incluye a músicos, actores y comediantes que van desde Bad Bunny y Burna Boy hasta Lana Del Rey, Jeremy Irons, Keith Richards y Jason Sudeikis.
La lista completa de emisoras de radio y sus locutores
AfroBank FM
Presentadores: Burna Boy y Palms Trax
Radio de campo
Hosts: Morgan Wallen and Lana Del Rey
La Cámara
Presentadores: Kerry King (Slayer, guitarrista), Tom Araya (Slayer, vocalista y bajista) y Brian Posehn
CircoLoco Records
Presentadores: Seth Troxler y Antonio Carbonaro
Cocoteo FM
Presentadores: Bad Bunny y RaiNao
Dirty South Classics
Presentadores: Trick Daddy y Trina
Early AF Radio
Presentadores: Charlamagne tha God e Ivy Rivera
Emotion 98.3
Presentador: Doug Stanhope
Flash FM
Presentadores: Robyn y Alex Consani
Gloriana Blues Radio
Presentadores: Buddy Guy y Keith Richards
Honey FM
Presentadores: Chilli y T-Boz
Honey FM: Liquid City
Presentador: Craig Robinson
Kaleidoscope FM
Presentador: Jeremy Irons
Leonida Jazz
Presentadores: Randy Brecker y Stanley Clarke
Radio La Ola
Presentadores: Gloria Estefan y Emilio Estefan
Radio On-U
Presentador: Adrian Sherwood
The Sniper of La Perla
Anfitrión: Kodak Black
Stockyard FM
Presentadores: PinkPantheress y el reto
Symphony FM
Presentadora: Yuja Wang
V-Rock
Presentadores: Lindsey Buckingham (guitarrista y vocalista de Fleetwood Mac) y Michael McDonald
Vice City FM
Presentadores: “Weird Al” Yankovic y Brigitte Nielsen
Vice City Rap Radio
Presentadores: JT y DJ Stevie J
WKTT
Anfitriones: Stavros Emmanuel Halkias y Jason Sudeikis
The Wipe
Anfitriona: Anitta
Worldwide FM
Presentador: Gilles Peterson
The Vault Radio
Presentador: DJ Pretzel.
Traducción de Sara Pignatiello
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