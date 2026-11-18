Tras lo que parece una eternidad, el lanzamiento de Grand Theft Auto 6 está a tan solo unos días.

La gente ya no podrá publicar memes sobre eventos históricos importantes ocurridos antes de GTA 6 y, finalmente, podremos descubrir la magia que Rockstar estuvo preparando durante más de una década.

Es evidente que este juego tiene algo diferente, ya que generó más de 1.000 millones de dólares en ingresos en medio de una expectación previa a la venta sin precedentes.

Joost van Dreunen, profesor adjunto de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, donde imparte clases sobre el negocio de los videojuegos, afirmó que Rockstar había puesto en alerta a la industria de los videojuegos.

“GTA 6 amplía la brecha entre la élite de la industria y el resto. Durante un mes, acapara la atención de Fortnite, Battlefield y todos los juegos en línea que dependen de los inicios de sesión diarios. A largo plazo, eleva la vara de lo que se puede comprar por 80 dólares, y la mayoría de las editoras no pueden superarlo”.

open image in gallery Aun antes de su lanzamiento, GTA 6 ya generó más de 1.000 millones de dólares estadounidenses en ingresos ( AFP/Getty )

Pero GTA 6 no es solo una ola gigante que viene a batir récords de videojuegos.

“Rockstar no está haciendo marketing dirigido a los gamers. El tráiler de 27 minutos se estrenó primero en Netflix y alcanzó el primer puesto en sus listas. Las canciones que contiene generaron 8,8 millones de reproducciones en Spotify en una semana... Este es un juego que se comporta como una emisora de radio, un estreno cinematográfico y un evento deportivo a la vez, y el resto de la industria del entretenimiento está intentando averiguar dónde se fue su público”.

El modelo de GTA implica que no se trata solo de cuántas copias vende el juego. Una vez que los jugadores terminan la campaña, Rockstar tiene muchas maneras de que sigan conectados y gastando dinero.

GTA V recaudó mil millones de dólares en tres días en 2013, lo cual resultó ser solo una pequeña parte. GTA Online mantuvo a millones de personas pagando mensualmente durante trece años y se convirtió en el verdadero negocio. Por lo tanto, haríamos bien en juzgar GTA 6 en consecuencia: el lanzamiento es el primer acto, el mundo online que le sigue es el segundo acto, y en el segundo acto es donde está el dinero”.

open image in gallery Varios peatones pasan junto a una valla publicitaria del videojuego ‘Grand Theft Auto’ antes del lanzamiento mundial de ‘GTA VI’ en la ciudad de Nueva York ( Reuters )

Bart Spiegel, quien dirige la práctica global de entretenimiento y medios de PwC, predijo que el lanzamiento de GTA 6 podría atraer a suficientes espectadores de las plataformas de streaming como para que sea difícil igualar los récords de audiencia de las fiestas navideñas de 2025, especialmente dado el momento de su lanzamiento en torno al período navideño.

Spiegel también preveía que la banda sonora de GTA 6 impulsaría de nuevo a las listas de reproducción en streaming temas más antiguos del catálogo.

Según informa The Washington Post, las reproducciones en Spotify de Love Is a Long Road de Tom Petty aumentaron más de un 37.000 % tras su aparición en el primer tráiler.

GTA también tiene la capacidad de impulsar una participación social masiva y más amplia, afirmó.

“GTA 6 impulsará un aumento en las retransmisiones en directo, los videos de juego y la interacción en redes sociales, lo que podría ampliar la ya enorme presencia digital de la franquicia”.

Curso magistral de marketing

Colan Neese, vicepresidente sénior de la división de videojuegos de la empresa de análisis de la industria del entretenimiento Screen Engine, afirmó que GTA 6 fue una lección magistral de marketing.

“Lo que hizo Rockstar es convertir el lanzamiento en un auténtico evento. Básicamente, transformaron Miami en Vice City, hasta el punto de que el equipo de baloncesto Miami Heat lució camisetas de Vice City en ESPN la noche anterior al lanzamiento, y cada uno de esos momentos se convierte en contenido que la gente recorta y comparte”.

Según el analista, los datos de atención consultados por Screen Engine mostraban que GTA VI había sido el juego no lanzado más importante desde su primer tráiler en diciembre de 2023, y que la atención previa a su lanzamiento ya era un 57 % superior a la del anterior poseedor del récord, Modern Warfare (2019).

open image in gallery Los viajeros pasan junto a vallas publicitarias de ‘Grand Theft Auto VI’ en un pasillo de la estación de metro de Kings Cross, en el centro de Londres ( AFP/Getty )

Neese afirmó que la franquicia Grand Theft Auto lleva décadas “reflejando la realidad de Estados Unidos”.

“Los millennials como yo crecimos con GTA III y Vice City, la Generación Z lleva más de una década jugando a GTA V, y la Generación Alpha quiere hacer lo mismo que la Generación Z”, dijo.

Aconsejó a los directivos que permitieran a sus empleados tomarse un tiempo libre si querían solicitar vacaciones para jugar.

“La gente siempre se tomó un día libre para un gran lanzamiento, solo que no decían por qué. Lo que cambió es que los videojuegos son ahora tan populares que pedir el día libre para GTA VI no tiene ninguna diferencia con pedirlo para un concierto o un viaje a Disney, y muchos de los gerentes que aprueban esas solicitudes también crecieron jugando a GTA”.

Traducción de Olivia Gorsin