ADVERTENCIA: Este artículo contiene spoilers leves de GTA 6.

La acumulación de riqueza es un elemento central de la mecánica de juego de los títulos modernos de Grand Theft Auto, ya que los jugadores van avanzando para poder comprar lo mejor y lo más grande que cada entrega tiene para ofrecer.

GTA 6 no es la excepción: Jason y Lucía comienzan con muy poco e intentan abrirse camino y conseguir todo el dinero que puedan en el proceso.

Al tratarse de un juego de Grand Theft Auto, como su nombre lo indica, los autos siguen desempeñando un papel tan importante como siempre en la serie, aunque haya mucho en qué enfocarse más allá de los vehículos, además de que solo puedes disponer de un número limitado al mismo tiempo.

Los vehículos que te gusten se pueden registrar en un Pay ‘n Spray a partir de cierta misión del capítulo 2 para conservarlos de manera más permanente, pero solo puedes guardar un número determinado a la vez.

A medida que avanzas en la historia principal, se van desbloqueando el resto de los garajes y, una vez que completas la historia, tendrás disponibles un total de cuatro garajes con ocho espacios.

En ‘GTA 6’, puedes tener un número limitado de vehículos al mismo tiempo ( Rockstar Games )

También se pueden comprar ocho garajes más, cada uno con un lugar, en diferentes ubicaciones de Leonida.

En resumidas cuentas, en el juego base, se pueden guardar un total de 16 autos en 12 garajes diferentes. Se puede guardar un auto adicional (y hasta dos en algunos casos) en los lugares de estacionamiento al aire libre cerca de donde te alojas.

También hay tres garajes adicionales para un solo vehículo fuera del juego base: uno como bonificación por reservación anticipada (que ahora se puede comprar como un nuevo paquete Vintage Vice City), otro de la versión Ultimate Edition y otro por ser suscriptor de GTA+.

En cuanto a la adquisición de una casa, no es posible comprarlas. Los garajes son la única propiedad que puedes comprar en GTA 6.

A medida que avanza la historia, te quedas en casas seguras en lugar comprar cualquier propiedad, y eso sigue siendo así incluso después de que aparezcan los créditos.

GTA 6 ya está disponible para PS5 y Xbox Series X/S.

Traducción de Michelle Padilla