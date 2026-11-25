Algunas personas en Internet se han estado preguntando si Lucía Caminos, uno de los personajes principales de Grand Theft Auto VI, es transgénero o no.

Ha habido especulaciones sobre la posibilidad de que Lucía lo fuera desde que se supo que sería uno de los personajes principales del juego.

Ahora que GTA 6 ya se estrenó a nivel mundial y los jugadores se adentran cada vez más en el mundo de Leonida, algunas personas siguen teniendo dudas sobre Lucía.

En resumen, no, ella no es transgénero. Rockstar Games presenta a Lucía como una mujer heterosexual y no se identifica como transgénero.

Para no revelar nada si aún no lo has jugado, los acontecimientos que ocurren en el prólogo del juego desmienten la teoría.

Algunos fans se han estado preguntando en Internet si Lucía Caminos es transgénero ( Rockstar Games )

GTA 6 es la última entrega de Rockstar Games de la mundialmente famosa serie Grand Theft Auto. Está ambientada en el estado ficticio de Leonida, inspirado en Florida, y Vice City (Miami) como el escenario principal.

El juego narra la historia de Jason Duval y Lucía, quienes terminan en medio de una enorme conspiración criminal después de que sale mal lo que parecía ser un simple atraco.

En ocasiones, deben luchar por sobrevivir antes de tener alguna oportunidad de prosperar en esta sátira del “Estado del Sol”.

GTA 6 ya está disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

Traducción de Michelle Padilla