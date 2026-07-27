Jason Sudeikis habla de las difíciles llamadas con exactores de ‘Ted Lasso’ antes de la nueva temporada

La próxima temporada de Ted Lasso presenta personajes completamente nuevos, pero el protagonista y cocreador de la serie, Jason Sudeikis, primero tuvo que despedirse del elenco anterior.

Se suponía que la exitosa serie de Apple TV terminaría con su último episodio en 2023, cuando el personaje principal interpretado por Sudeikis regresó a los Estados Unidos después de tres temporadas como entrenador de un equipo de fútbol masculino británico.

En cambio, Sudeikis y sus compañeros creadores comenzaron a intercambiar ideas sobre cómo continuar la serie. Finalmente, decidieron hacer una cuarta temporada centrada en un equipo exclusivamente femenino, según informaron el elenco y los creadores a The Hollywood Reporter en un artículo publicado el miércoles.

Sin embargo, la nueva dirección creativa significó que el equipo ficticio AFC Richmond, protagonista de las primeras temporadas, no regresaría. Sudeikis, de 50 años, tuvo la tarea de explicarles esto a los actores que interpretaban a esos compañeros de equipo en llamadas telefónicas individuales “muy difíciles”, según declaró a THR.

“Porque no quería que se enteraran por internet”, declaró el exintegrante de Saturday Night Live al medio. “Y porque quiero mucho a esos chicos y todos pasamos por algo juntos”.

open image in gallery Jason Sudeikis volverá a interpretar a Ted Lasso en la cuarta temporada de la serie de Apple TV ( Getty )

Aunque el antiguo equipo no volverá a la serie, los actores principales, incluidos Sudeikis, Hannah Waddingham, Jeremy Swift, Juno Temple y Brett Goldstein, regresarán para la tan esperada cuarta entrega.

Por el momento, no hay novedades sobre si los actores secundarios Toheeb Jimoh (Sam), Cristo Fernández (Dani) , Kola Bokinni (Isaac) y Billy Harris (Colin) regresarán, aunque Jimoh bromeó diciendo que esperaba que su personaje tuviera un funeral en los nuevos episodios. Además, aún se barajan posibles apariciones especiales.

The Independent se puso en contacto con Apple TV para obtener más comentarios.

open image in gallery Jason Sudeikis y Hannah Waddingham interpretan a un entrenador de fútbol y a la propietaria de un club en ‘Ted Lasso’

Phil Dunster, quien interpretó a Jamie Tartt, también estará ausente de la cuarta temporada debido a conflictos de agenda con su papel en la comedia Rooster de Steve Carell, según se anunció a principios de este año. El actor le comentó al presentador del podcast Zach Sang que dejar la serie se sentía como “el final de la escuela cuando te gradúas”.

En otro cambio importante, la serie reemplazó al actor infantil que interpreta a Henry, el hijo del personaje de Sudeikis. Grant Feely asumirá el papel en los nuevos episodios.

La sinopsis oficial de la cuarta temporada, que se estrena el 5 de agosto, dice: “Ted regresa a Richmond para afrontar su mayor reto hasta la fecha: entrenar un equipo de fútbol femenino de segunda división. A lo largo de la temporada, Ted y el equipo aprenden a actuar impulsivamente, arriesgándose como nunca antes lo habían hecho”.

Traducción de Olivia Gorsin