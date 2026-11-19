Correte, Taylor Swift: Jason y Lucía de Vice City se roban el protagonismo.

Millones de jugadores están eludiendo sus responsabilidades para jugar a Grand Theft Auto VI después de esperar ansiosamente más de una década desde el debut del último juego de la famosa serie inspirada en el crimen.

En el nuevo juego, Jason Duval, un veterano del ejército que trabaja para traficantes de drogas locales, y Lucía Caminos, que estuvo encarcelada tras luchar por su familia, se verán envueltos en una conspiración criminal y se verán obligados a confiar el uno en el otro para salir con vida.

GTA es una de las franquicias de videojuegos más populares, y con el nuevo lanzamiento, está destinada a superar las ventas de grandes eventos de entretenimiento, incluida la exitosa gira The Eras Tour de Swift.

open image in gallery Según un informe, se prevé que ‘Grand Theft Auto VI’ genere unos ingresos de 3300 millones de dólares o más en ventas a nivel mundial durante la semana de su lanzamiento ( Getty Images )

La gira de Swift duró casi dos años, con cerca de 150 conciertos en más de 20 países. La gira generó 2200 millones de dólares en taquilla, según informó The Wall Street Journal, citando datos de Pollstar.

Pero no se compara con las ventas que se espera que genere Grand Theft Auto VI tan solo en su primera semana.

Según informó el Journal, citando datos de NewZoo, se prevé que Grand Theft Auto VI genere 3300 millones de dólares o más en ventas mundiales durante la semana de su lanzamiento.

Estas cifras no solo superan las ventas de la gira The Eras Tour, sino también las del estreno en julio de la superproducción Spider-Man: Un nuevo día, los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024 y el famoso musical de Broadway Hamilton desde su estreno en 2015.

open image in gallery Según se informó, la gira ‘Eras Tour’ —que se prolongó durante casi dos años, con cerca de 150 conciertos en más de 20 países— generó unos ingresos de 2200 millones de dólares ( Getty Images )

Según informó CNN Business a principios de esta semana, citando datos de Sensor Tower, se reservaron aproximadamente 15 millones de copias de Ground Theft Auto VI.

Las redes sociales estuvieron muy activas en anticipación al lanzamiento del nuevo GTA, y los jugadores publicaron videos sobre irse a la cama con sus mandos y los profesores compartieron videos sobre estudiantes que faltan a clase para jugar.

Pero Andrew Griffin, editor de tecnología de The Independent y fan de la saga desde hace mucho tiempo, no jugará al nuevo juego, simplemente por el riesgo de no poder dejar de jugarlo.

“A medida que se acercaba la fecha de lanzamiento, tan esperada, opté por una respuesta concisa para cualquiera que me preguntara si iba a jugar”, escribe Griffin en un nuevo artículo.

“Podría ser una decepción, diría yo, y acabaría decepcionado, o sería todo lo que había soñado, y acabaría perdido en un mundo virtual del que no estaría seguro de poder salir”.

Traducción de Olivia Gorsin