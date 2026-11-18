Después de una espera de 13 años, por fin llegó uno de los lanzamientos más grandes del entretenimiento.

“Grand Theft Auto VI” se estrena el jueves, trayendo de vuelta a los jugadores a Vice City y poniendo a prueba si Rockstar Games puede seguir a uno de los videojuegos más vendidos de todos los tiempos con otro fenómeno cultural y comercial.

La entrega más reciente se podrá jugar a la medianoche, hora local, en PlayStation 5 y Xbox Series X'S, lo que significa que los jugadores en Asia y otras regiones pueden empezar a jugar horas antes de su lanzamiento en Estados Unidos.

Nueva Zelanda estuvo entre los primeros países donde los jugadores pudieron acceder al juego, y los proveedores de internet se prepararon para un aumento de descargas a medida que se acercaba la medianoche.

“El tamaño del archivo del juego, de 212 gigabytes, no tiene precedentes”, afirmó Kurt Rodgers, gerente de estrategia de red de Chorus New Zealand. “Eso es más de una cuarta parte del uso de datos de un hogar promedio en todo un mes, todo de una sola vez”.

En la capital, Wellington, los jugadores se quedaron despiertos para estar entre los primeros en probar “Grand Theft Auto VI”.

Entre ellos estaba Adam Simmons, de 50 años, director de fotografía, quien inició el juego en su sala en cuanto se desbloqueó, manteniendo el volumen bajo para evitar despertar a su esposa y a sus hijas.

“Las dinámicas de juego son simplemente increíbles y los gráficos son geniales, y se nota que la narrativa es realmente profunda, lo cual impresiona”, comentó después de media hora de tiroteos, robo de autos y bromas sobre Florida.

“De verdad sientes que estás en un mundo”, añadió. “Los lugares y cómo están armados se sienten correctos”.

Simmons se mudó a Nueva Zelanda desde Portland, Oregon, hace cinco meses —una decisión sobre la que bromeó diciendo que había estado influida por la posibilidad de jugar “Grand Theft Auto” antes que sus amigos.

Elogió la conexión emocional del juego con sus personajes y señaló que esperaba que su mundo expansivo ofreciera horas de juego mucho después de terminar la historia.

Para la 1 de la mañana, admitió a regañadientes que debía irse a dormir, aunque esperaba dedicarle muchas horas en los próximos días.

“Tengo mi propia empresa que dirigir”, explicó. “Así que soy el jefe, pero también voy a perder ventas simplemente porque salió un videojuego”.

El juego regresa a Vice City después de 13 años

La franquicia “Grand Theft Auto” ha vendido más de 470 millones de unidades en todo el mundo. “Grand Theft Auto V”, lanzado en 2013, representa más de 230 millones de esas ventas y generó 1.000 millones de dólares en ventas minoristas en apenas tres días.

Rockstar regresa a Vice City, su versión ficticia de Miami, con dos nuevos protagonistas, un mundo enorme inspirado en Florida y la presión de continuar uno de los productos de entretenimiento más exitosos jamás lanzados.

En el centro de “GTA VI” están Lucia Caminos y Jason Duval, una pareja cuyos intentos por mejorar sus vidas los arrastran más profundamente al submundo criminal de Leonida, la versión ficticia de Florida creada por Rockstar.

Lucia ha sido liberada recientemente de prisión, mientras que Jason es un exsoldado que se involucró con traficantes de drogas en los Cayos de Leonida. Cuando un trabajo criminal sale mal, la pareja queda atrapada en una conspiración más amplia.

El enfoque en su relación marca un cambio importante respecto de “Grand Theft Auto V”, que seguía a tres protagonistas jugables.

Rockstar ha promocionado a Leonida como su mundo abierto más grande y detallado hasta ahora, que se extiende más allá de Vice City hacia playas, autopistas, humedales, distritos de vida nocturna y comunidades más pequeñas inspiradas en el sur de Florida.

Los desarrolladores se sumergieron en la región mientras construían el juego: recorrieron Miami, los Cayos de Florida y comunidades cercanas, sobrevolaron los Everglades e investigaron la historia y la arquitectura de la zona.

Miami adopta a su alter ego ficticio

Miami y las comunidades cercanas han aprovechado su conexión con Vice City antes del lanzamiento. Empresas, equipos deportivos y gobiernos locales han usado la llegada del juego como una oportunidad de mercadotecnia.

El condado de Miami-Dade firmó un acuerdo promocional de 3,9 millones de dólares con Rockstar que incluye un enorme letrero de “Welcome to Vice City” en la parte superior del Kaseya Center del Miami Heat. También está previsto que el equipo de la NBA vista uniformes Vice City en negro y rosa en la víspera del lanzamiento del juego.

La campaña no ha sido bien recibida de manera unánime. Algunos funcionarios del sur de Florida han cuestionado si deben emplearse recursos públicos para promover una franquicia conocida por el robo de autos, tiroteos y otras actividades delictivas.

Los partidarios han sostenido que la enorme atención en torno a “GTA VI” le da a la región la oportunidad de capitalizar un foco global.

En Seúl, un anuncio gigante cubría el costado de un edificio, mientras que Warner Music organizará una fiesta en un bar el jueves con temática de la banda sonora del juego.

Tras años de expectativa llega el día del lanzamiento

Pocos estrenos de entretenimiento arriban con tanta anticipación.

El primer tráiler de “GTA VI” superó los 93 millones de visualizaciones en YouTube en sus primeras 24 horas, mientras que Take-Two Interactive, la empresa matriz de Rockstar, ha dicho que el segundo tráiler generó más de 475 millones de visualizaciones en todas las plataformas en un día.

El juego también ha atraído atención de premios antes de que la mayoría de los jugadores haya tenido la oportunidad de explorarlo.

“GTA VI” recibió ocho nominaciones el martes para los Game Awards, incluidas juego del año, dirección de juego, narrativa, dirección de arte, banda sonora y música, diseño de audio, acción/aventura e interpretación. Los premios se entregarán el 10 de diciembre.

La larga espera se debe en parte a la extraordinaria vigencia de su predecesor. “Grand Theft Auto Online”, el componente multijugador de “GTA V”, ha mantenido a los jugadores enganchados durante años mediante actualizaciones, actividades y compras dentro del juego.

La música ha estado entretejida desde hace tiempo en la experiencia de “Grand Theft Auto”, con estaciones de radio ficticias y bandas sonoras cuidadosamente seleccionadas que acompañan a los jugadores mientras conducen por las ciudades de la serie.

Para “GTA VI”, Rockstar encargó una banda sonora adaptativa original al dúo francés de electrónica Justice, ganador del Grammy. La música está diseñada para cambiar según dónde estén los jugadores y qué estén haciendo. Está previsto que el 11 de diciembre se publique “Grand Theft Auto VI: Original Score”, de 30 pistas, e incluye colaboraciones en las que participan Tame Impala, SZA, King Gizzard & The Lizard Wizard y Gesaffelstein.

Lo que encontrarán los jugadores

A pesar de años de tráilers y material promocional, Rockstar ha mantenido en secreto partes importantes de “GTA VI”.

No se ha revelado el elenco completo de voces, incluidos los intérpretes detrás de Lucia y Jason. El actor Stephen Root confirmó a The Associated Press que aparece en el juego, aunque Rockstar no ha identificado públicamente su papel.

También persisten preguntas sobre el abanico completo de personajes, ubicaciones, actividades y sistemas de juego que esperan dentro de Leonida.

Esas respuestas empezarán a surgir primero a partir de los jugadores en Asia y Europa a medida que llegue la medianoche en sus regiones, seguidos por Norteamérica horas después.

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Los periodistas de The Associated Press Charlotte Graham-McLay en Wellington, Nueva Zelanda, y Tong-hyung Kim en Seúl contribuyeron a este reportaje.