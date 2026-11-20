Los trucos siempre fueron una parte muy importante de los juegos de Grand Theft Auto y de los títulos de Rockstar Games, y vuelven a estar presentes en GTA VI. Pero hay algunas salvedades, y no se puede acceder a ellas de inmediato.

No se hace mención alguna a los trucos hasta que completas la historia principal de GTA 6, pero una vez que lo haces, aparece una pestaña específica en la sección de progreso del menú de pausa donde se enumeran los 61 trucos. Sin embargo, no todos se desbloquean de inmediato; hay que cumplir ciertos requisitos para acceder a ellos, como completar desafíos, encontrar objetos coleccionables y explorar el mundo abierto.

Una vez completadas las tareas necesarias, verás una serie de botones que debes pulsar en un orden determinado en el teléfono del juego para activar ese truco antes de poder utilizarlo. Sin embargo, no se puede guardar la partida mientras los trucos estén activos, y los trofeos y logros también quedan desactivados hasta que se cargue la partida guardada.

Pero aún hay un montón de trucos increíblemente divertidos con los que experimentar y dar rienda suelta a la creatividad, simplemente por el simple placer de hacerlo, porque, al fin y al cabo, se trata de un videojuego. Aquí tienes todos los trucos oficiales de GTA 6.

open image in gallery Una vez que completes la historia principal, aparecerá una pestaña específica en la sección de progreso del menú de pausa donde se mostrarán los 61 trucos. ( Jake Brigstock/The Independent )

Trucos para jugadores de GTA 6:

$250.000: Te da al instante $250.000. Para desbloquearlo, completa la historia principal.

Te da al instante $250.000. Para desbloquearlo, completa la historia principal. Borrachera: Emborracha al instante a ti y a tu pareja. Para desbloquearlo, gasta 2500 dólares en alcohol.

Emborracha al instante a ti y a tu pareja. Para desbloquearlo, gasta 2500 dólares en alcohol. Aumentar el nivel de peligro: Aumenta tu nivel de búsqueda en todo el mapa. Para desbloquearlo, pierde un nivel de búsqueda de tres estrellas 25 veces.

Aumenta tu nivel de búsqueda en todo el mapa. Para desbloquearlo, pierde un nivel de búsqueda de tres estrellas 25 veces. Aumentar el nivel de búsqueda: Aumenta tu nivel de búsqueda en todo el mapa. Para desbloquearlo, pierde un nivel de búsqueda de tres estrellas 50 veces.

Aumenta tu nivel de búsqueda en todo el mapa. Para desbloquearlo, pierde un nivel de búsqueda de tres estrellas 50 veces. Concentración ilimitada: La concentración nunca se agota. Para desbloquearlo, completa la historia principal.

La concentración nunca se agota. Para desbloquearlo, completa la historia principal. Desactiva el daño por caída: Eres inmune al daño por caída. Para desbloquearlo, sobrevive a una caída libre desde 12 metros, 20 veces.

Eres inmune al daño por caída. Para desbloquearlo, sobrevive a una caída libre desde 12 metros, 20 veces. Paracaídas: Añade un paracaídas a tu equipamiento. Para desbloquearlo, completa 50 saltos en paracaídas o saltos desde una altura de 91 metros o más.

Añade un paracaídas a tu equipamiento. Para desbloquearlo, completa 50 saltos en paracaídas o saltos desde una altura de 91 metros o más. Protección corporal: Añade un chaleco antibalas a tu equipamiento. Para desbloquearlo, completa 100 entrenamientos.

Añade un chaleco antibalas a tu equipamiento. Para desbloquearlo, completa 100 entrenamientos. Reparación de vehículos: Repara por completo tu vehículo actual. Para desbloquearlo y conseguir el primer puesto en 10 carreras en el Gellhorn Raceway, Thrillbilly Mud Club y Boone Speedway.

Repara por completo tu vehículo actual. Para desbloquearlo y conseguir el primer puesto en 10 carreras en el Gellhorn Raceway, Thrillbilly Mud Club y Boone Speedway. Nitro ilimitado: El nitro y el combustible nunca se agotan en los vehículos. Para desbloquearlo, completa 50 saltos acrobáticos.

open image in gallery Hay 61 trucos que desbloquear en GTA 6 ( Rockstar Games )

Trucos de combate para GTA 6:

Munición máxima: Recarga toda la munición al máximo. Para desbloquearlo, gana 25 medallas de bronce o superiores en los campos de tiro.

Recarga toda la munición al máximo. Para desbloquearlo, gana 25 medallas de bronce o superiores en los campos de tiro. Munición infinita: La munición nunca se agota. Para desbloquearlo, gana 25 medallas de plata o más en los campos de tiro.

La munición nunca se agota. Para desbloquearlo, gana 25 medallas de plata o más en los campos de tiro. Sin recarga: La munición nunca se agota, así que no hace falta recargar. Para desbloquearlo, gana 25 medallas de oro en los campos de tiro.

La munición nunca se agota, así que no hace falta recargar. Para desbloquearlo, gana 25 medallas de oro en los campos de tiro. Todas las armas explosivas: Añade todas las armas explosivas a tu equipamiento con munición completa. Para desbloquearlo, lanza 100 granadas.

Añade todas las armas explosivas a tu equipamiento con munición completa. Para desbloquearlo, lanza 100 granadas. Munición incendiaria: Toda la munición es incendiaria. Para desbloquearlo, quema a 100 enemigos con daño de fuego.

Toda la munición es incendiaria. Para desbloquearlo, quema a 100 enemigos con daño de fuego. Botellas explosivas: Todas las botellas explotan cuando se rompen. Para desbloquearlo, lanza 100 cócteles Molotov.

Todas las botellas explotan cuando se rompen. Para desbloquearlo, lanza 100 cócteles Molotov. Escopeta explosiva: Añade a tu equipamiento una Mason & Keen Shortstraw que dispara proyectiles explosivos. Para desbloquearlo, tienes que acertar a 100 enemigos con daño explosivo.

Añade a tu equipamiento una Mason & Keen Shortstraw que dispara proyectiles explosivos. Para desbloquearlo, tienes que acertar a 100 enemigos con daño explosivo. Hauners H-AT: Añade un Hauners H-AT a tu equipamiento. Para desbloquearlo, visita y destruye 100 vehículos.

Añade un Hauners H-AT a tu equipamiento. Para desbloquearlo, visita y destruye 100 vehículos. Fuerza de ataque: Las balas y los ataques cuerpo a cuerpo lanzan a los objetivos por los aires al impactar. Para desbloquearlo, completa la historia principal.

Las balas y los ataques cuerpo a cuerpo lanzan a los objetivos por los aires al impactar. Para desbloquearlo, completa la historia principal. Pelotas explosivas: Las pelotas deportivas explotan al impactar. Para desbloquearlo, golpea a 20 enemigos con daño explosivo.

Las pelotas deportivas explotan al impactar. Para desbloquearlo, golpea a 20 enemigos con daño explosivo. Potencia del vehículo: Las colisiones de vehículos lanzan proyectiles. Para desbloquearlo, mata a 25 enemigos con un vehículo.

Códigos para generar vehículos:

Ambulancia Interstate: Genera una ambulancia Interstate. Para desbloquearla, descubre la ambulancia Interstate en el menú Progreso.

Genera una ambulancia Interstate. Para desbloquearla, descubre la ambulancia Interstate en el menú Progreso. Airboat 09: Genera una lancha Airbot 09. Para desbloquearla, completa cinco retos de supervivencia.

Genera una lancha Airbot 09. Para desbloquearla, completa cinco retos de supervivencia. Bravado Banshee: Genera una Bravado Banshee. Para desbloquearla, completa todos los desafíos de combate.

Genera una Bravado Banshee. Para desbloquearla, completa todos los desafíos de combate. BMX Tuff: Genera una BMX Tuff. Para desbloquearla, completa cinco retos de condición física.

Genera una BMX Tuff. Para desbloquearla, completa cinco retos de condición física. Maibatsu Boomazoom: Genera un Maibatsu Boomazoom. Para desbloquearlo, completa cinco retos de compras.

Genera un Maibatsu Boomazoom. Para desbloquearlo, completa cinco retos de compras. Nagasaki Carbon RS: Genera una Nagasaki Carbon RS. Para desbloquearla, completa todos los retos de exploración.

Genera una Nagasaki Carbon RS. Para desbloquearla, completa todos los retos de exploración. Vapid Dominator del ’65: Genera una Vapid Dominator del ’65. Para desbloquearla, completa todos los retos de condición física.

Genera una Vapid Dominator del ’65. Para desbloquearla, completa todos los retos de condición física. Progen Emerus: Genera un Progen Emerus. Para desbloquearlo, completa todos los desafíos de vehículos.

Genera un Progen Emerus. Para desbloquearlo, completa todos los desafíos de vehículos. Flamenco inflable: Genera un flamenco inflable. Para desbloquearlo, destruye 50 flamencos de cocaína.

Genera un flamenco inflable. Para desbloquearlo, destruye 50 flamencos de cocaína. Camión de bomberos MTL: Genera un camión de bomberos MTL. Para desbloquearlo, descúbrelo en el menú Progreso.

Genera un camión de bomberos MTL. Para desbloquearlo, descúbrelo en el menú Progreso. Taxi Vapid Stainer G2: Genera un taxi Vapid Stainer G2. Para desbloquearlo, completa cinco retos deportivos.

Genera un taxi Vapid Stainer G2. Para desbloquearlo, completa cinco retos deportivos. Hauners P-996 LAZER: Genera una Hauners P-996 LAZER. Para desbloquearla, completa todos los desafíos.

Genera una Hauners P-996 LAZER. Para desbloquearla, completa todos los desafíos. Bulldozer HVY: Genera una Bulldozer HVY. Para desbloquearla, descúbrela en el menú Progreso.

Genera una Bulldozer HVY. Para desbloquearla, descúbrela en el menú Progreso. Lapwing Mallard: Genera un Lapwing Mallard. Para desbloquearlo, completa cinco retos de vehículos.

Genera un Lapwing Mallard. Para desbloquearlo, completa cinco retos de vehículos. Brimstone Golfer: Genera un Brimstone Golfer. Para desbloquearlo, completa todos los retos deportivos.

Genera un Brimstone Golfer. Para desbloquearlo, completa todos los retos deportivos. Tanque Rhino Hauners: Genera un tanque Hauners Rhino. Para desbloquearlo, completa todos los desafíos de supervivencia.

Genera un tanque Hauners Rhino. Para desbloquearlo, completa todos los desafíos de supervivencia. Maibatsu Sanchez: Genera una Maibatsu Sánchez. Para desbloquearla, completa cinco desafíos criminales.

Genera una Maibatsu Sánchez. Para desbloquearla, completa cinco desafíos criminales. Nagasaki Sea Sparrow: Genera un Nagasaki Sea Sparrow. Para desbloquearlo, completa cinco retos de exploración.

Genera un Nagasaki Sea Sparrow. Para desbloquearlo, completa cinco retos de exploración. Speeder 700 GT: Genera un Speeder 700 GT. Para desbloquearlo, completa cinco desafíos de combate.

Genera un Speeder 700 GT. Para desbloquearlo, completa cinco desafíos de combate. Truffade Thrax: Genera un Truffade Thrax. Para desbloquearlo, completa todos los retos de compras.

Genera un Truffade Thrax. Para desbloquearlo, completa todos los retos de compras. Western Zombie Bobber: Genera un Western Zombie Bobber. Para desbloquearlo, completa todos los desafíos criminales.

Trucos para el entorno:

Avanzar la hora: Avanzar la hora del día. Para desbloquearlo, encuentra 10 relojes coleccionables.

Avanzar la hora del día. Para desbloquearlo, encuentra 10 relojes coleccionables. Pausar la hora del día: Pone en pausa la hora actual del día. Para desbloquearlo, encuentra 20 relojes coleccionables.

Pone en pausa la hora actual del día. Para desbloquearlo, encuentra 20 relojes coleccionables. Cambiar el tiempo: Ajusta las condiciones meteorológicas. Para desbloquearlo, descubre todo el mapa.

Filtros de pantalla:

La hora dorada: Aplica un filtro dorado con formato panorámico. Para desbloquearlo, pasa cuatro horas cogidos de la mano.

Aplica un filtro dorado con formato panorámico. Para desbloquearlo, pasa cuatro horas cogidos de la mano. Azúcar en polvo: Tiñe el mundo de blanco con destellos brillantes. Para desbloquearlo, escanea todos los residuos espaciales con WAiNK.

Tiñe el mundo de blanco con destellos brillantes. Para desbloquearlo, escanea todos los residuos espaciales con WAiNK. Cámara estenopeica: Aplica el filtro de cámara estenopeica. Para desbloquearlo, completa las 25 operaciones de banda junto a tu pareja.

Aplica el filtro de cámara estenopeica. Para desbloquearlo, completa las 25 operaciones de banda junto a tu pareja. Jungla de neón: Añade toques de neón al mundo. Para desbloquearlo, descubre los 16 vehículos de Girlypop.

Añade toques de neón al mundo. Para desbloquearlo, descubre los 16 vehículos de Girlypop. De antaño: Aplica un filtro de televisión CRT en blanco y negro. Para desbloquearlo, descubre Ridgway.

Aplica un filtro de televisión CRT en blanco y negro. Para desbloquearlo, descubre Ridgway. Cataclismo: Llena el mundo de humo espeso. Para desbloquearlo, busca el Vamos de Martha en el menú Progreso.

Llena el mundo de humo espeso. Para desbloquearlo, busca el Vamos de Martha en el menú Progreso. Cinta de video: Aplica un filtro de estilo cinta de video. Para desbloquearlo, completa 50 actividades con tu pareja.

Aplica un filtro de estilo cinta de video. Para desbloquearlo, completa 50 actividades con tu pareja. Espejo oscuro: Pone el mundo patas arriba y lo tiñe de negro. Para desbloquearlo, gana 500.000 dólares vendiendo vehículos.

Pone el mundo patas arriba y lo tiñe de negro. Para desbloquearlo, gana 500.000 dólares vendiendo vehículos. Migraña: Aplica un filtro que desenfoca y distorsiona la imagen. Para desbloquearlo, tienes que sobrevivir seis minutos con un nivel de búsqueda de seis estrellas.

Aplica un filtro que desenfoca y distorsiona la imagen. Para desbloquearlo, tienes que sobrevivir seis minutos con un nivel de búsqueda de seis estrellas. Dollhouse: Aplica un filtro de colores vivos con una relación de aspecto estrecha. Para desbloquearlo, completa la historia principal.

Aplica un filtro de colores vivos con una relación de aspecto estrecha. Para desbloquearlo, completa la historia principal. Chicle: Tiñe el mundo de morado y amarillo con reflejos brillantes. Para desbloquearlo, encuentra las 24 cartas coleccionables de los Vice City Flamingoes.

Tiñe el mundo de morado y amarillo con reflejos brillantes. Para desbloquearlo, encuentra las 24 cartas coleccionables de los Vice City Flamingoes. Avance rápido: Aplica un efecto de desenfoque de movimiento y acelera el movimiento de las nubes. Para desbloquearlo, completa 50 meditaciones.

Aplica un efecto de desenfoque de movimiento y acelera el movimiento de las nubes. Para desbloquearlo, completa 50 meditaciones. Ojo de pez: Aplica un filtro de ojo de pez. Para desbloquearlo, pesca 100 peces.

Aplica un filtro de ojo de pez. Para desbloquearlo, pesca 100 peces. Vieja gloria: Aplica un filtro de colores de televisor CRT. Para desbloquearlo, cualquiera de los dos compañeros debe atracar 50 tiendas.

Aplica un filtro de colores de televisor CRT. Para desbloquearlo, cualquiera de los dos compañeros debe atracar 50 tiendas. Arte pixelado: Aplica un filtro pixelado. Para desbloquearlo, gana 250.000 dólares vendiendo objetos de colección.

Aplica un filtro pixelado. Para desbloquearlo, gana 250.000 dólares vendiendo objetos de colección. Paisaje infernal: Tiñe el mundo de rojo y naranja con una bruma de calor. Para desbloquearlo, roba 100 vehículos de la policía.

GTA 6 ya está a la venta para PS5 y Xbox Series X/S, y se puede adquirir en PlayStation, Xbox y en todas las principales tiendas.

Traducción de Olivia Gorsin