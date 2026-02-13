Más de 3.500 atletas de 93 países compiten por la gloria en estos Juegos Olímpicos de Invierno, con 195 medallas en juego en 16 disciplinas.

Pero, como en ediciones anteriores, la política internacional amenaza con eclipsar lo deportivo.

Aunque el Comité Olímpico Internacional (COI), encargado de regir los Juegos, busca mantenerse al margen de la política, la tarea se vuelve compleja cuando incluso la lista de países participantes plantea preguntas geopolíticas incómodas.

Al igual que en otros Juegos de Invierno, no habrá atletas que representen a Palestina, mientras que Israel sí participa pese a su invasión de la Franja de Gaza.

Si bien un alto el fuego entró en vigor en octubre pasado, los ataques y las muertes han continuado, y más del 90 % de la población de Gaza permanece desplazada. La Asociación Palestina de Fútbol informó que desde el inicio de la guerra, en octubre de 2023, al menos 800 atletas y dirigentes deportivos han muerto, entre ellos más de 100 niños.

¿Por qué Palestina no compite en los Juegos Olímpicos de Invierno?

Palestina cuenta con un Comité Olímpico Nacional desde 1993, cuando fue reconocido formalmente por el Comité Olímpico Internacional (COI), lo que le permite enviar delegaciones a los Juegos Olímpicos y organizar instancias de formación para sus atletas y entrenadores.

Sin embargo, aunque deportistas palestinos han competido bajo su bandera en todos los Juegos Olímpicos de Verano desde 1996, ninguno ha participado hasta ahora en una edición de invierno. En los Juegos de París 2024, Palestina presentó su delegación más numerosa hasta la fecha, con ocho atletas.

La guerra entre Israel y Hamas, junto con la destrucción de gran parte de la infraestructura palestina —incluidas instalaciones y clubes deportivos—, ha hecho que entrenar como atleta sea casi imposible. A esto se suma la falta de recursos económicos necesarios para desarrollar deportistas hasta el nivel de élite.

Históricamente, los Juegos Olímpicos de Invierno han sido dominados por países nórdicos —con Noruega al frente del medallero en las últimas tres ediciones— y por naciones de climas fríos. Aunque el Movimiento Olímpico ha buscado ampliar el alcance de los deportes de invierno más allá de ese núcleo tradicional, el clima cálido de Palestina representa otro obstáculo para que sus atletas puedan competir en estas disciplinas.

Palestina envió una delegación a los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024, pero nunca ha tenido atletas en los Juegos Olímpicos de Invierno ( Getty Images )

¿Por qué Israel puede competir en los Juegos Olímpicos?

El Comité Olímpico Internacional (COI) sostiene que el conflicto entre Israel y Hamas “no es comparable” con la guerra entre Rusia y Ucrania.

Rusia y su aliado Bielorrusia fueron suspendidos por el COI en octubre de 2023 como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania. En particular, el organismo cuestionó la decisión de Moscú de asumir el control de las autoridades deportivas en varias regiones ucranianas ocupadas, lo que —según el COI— “viola la integridad territorial del Comité Olímpico Nacional de Ucrania”.

Esa suspensión dejó al Comité Olímpico Ruso sin financiación y determinó que atletas de Rusia y Bielorrusia no pudieran representar a sus países en los Juegos Olímpicos de París. Algunos deportistas, no obstante, compitieron como atletas neutrales, bajo una bandera neutral, y las medallas obtenidas no se contabilizaron en el medallero oficial.

Antes de los Juegos de París, un vocero del COI explicó que la situación entre Israel y Palestina “no es comparable”. “Los comités olímpicos nacionales implicados no extendieron su jurisdicción sobre la de otro comité ni fuera de su propio territorio. Está fuera de nuestro mandato reaccionar ante conflictos o guerras entre países. Ese es un ámbito estrictamente político”, señaló.

La decisión del COI provocó el enojo del Comité Olímpico Palestino, que antes de los Juegos de París envió una carta al organismo en la que lo acusó de aplicar “dobles estándares”.

En septiembre de 2025, el Comité Olímpico Internacional confirmó que Israel no enfrentará una sanción similar y podrá competir en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina este febrero. En un comunicado, el organismo sostuvo que las diferencias entre las naciones deben resolverse mediante “el diálogo” y no a través de la violencia.

El COI también expresó su preocupación por la interrupción de competencias en distintas partes del mundo, las restricciones de ingreso a los países anfitriones para los atletas, así como los boicots y cancelaciones de eventos producto de tensiones políticas. Según el organismo, estas situaciones privan a los deportistas de su derecho a competir de manera pacífica y limitan la capacidad del Movimiento Olímpico para demostrar el poder del deporte.

Traducción de Leticia Zampedri