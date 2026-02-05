Juegos Olímpicos de Invierno 2026: cómo ver todas las competencias en línea y por televisión

Los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 ya están aquí y Milano-Cortina acogerá la fiesta cuatrienal de los deportes de nieve y hielo.

En los últimos Juegos Olímpicos de Invierno, celebrados en Pekín, Noruega encabezó el medallero con 16 oros, por delante de Alemania, Estados Unidos y la anfitriona China.

Milano-Cortina 2026 dará comienzo el 4 de febrero, con la ceremonia de apertura dos días más tarde, el 6 de febrero, y se prolongará hasta la ceremonia de clausura, el 22 de febrero. A lo largo de los 19 días que durará la competición en Italia, se otorgarán 116 medallas.

Los eventos se dividen en cuatro zonas geográficas principales: Milán (sede de las ceremonias y de deportes como el hockey sobre hielo, el patinaje de velocidad y el patinaje artístico), Valtellina (sede de las pruebas de esquí acrobático y snowboard, entre otras), Cortina (sede del esquí alpino femenino y de deportes sobre hielo como el curling, el skeleton y el luge) y Val di Fiemme (donde tendrán lugar los saltos de esquí y el esquí de fondo).

¿Cómo puedo ver los Juegos Olímpicos de Invierno?

Las Olimpiadas de Invierno 2026 podrán verse en línea y en distintos canales según la región. En Latinoamérica, la transmisión estará disponible principalmente a través de AMX y Claro Sports. En México, también podrán seguirse por Televisa, Canal 9, TUDN y la plataforma de streaming ViX, que contará con cobertura complementaria. En Estados Unidos, los Juegos serán transmitidos por la cadena NBC y su servicio de streaming Peacock, que ofrecerá la cobertura en línea de las competencias.