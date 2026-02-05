Imane Khelif promete someterse a pruebas genéticas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles con una condición

Imane Khelif declaró que cumplirá los requisitos de las pruebas genéticas del Comité Olímpico Internacional (COI) para defender su corona en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Khelif ganó el oro en la división del peso wélter femenino en París 2024 en medio de una disputa de género sobre su elegibilidad, después de que la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) la descalificara de los Campeonatos del Mundo de 2023 basándose en pruebas de cromosomas sexuales.

World Boxing, que supervisará las competiciones de boxeo en LA 2028 tras recibir el reconocimiento provisional del COI, anunció el pasado mes de mayo la obligatoriedad de realizar pruebas de sexo a todos los boxeadores en sus competiciones.

Posteriormente, el organismo rector del deporte mundial le prohibió participar en eventos hasta que se sometiera a pruebas genéticas de sexo, algo a lo que Khelif recurrió ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS).

Sin embargo, afirma que se someterá a las pruebas y procedimientos necesarios para competir en el COI, siempre y cuando sea este organismo el que administre las pruebas.

“Por supuesto, aceptaría hacer cualquier cosa que se me exija para participar en competiciones”, dijo Khelif a CNN.

“Deben proteger a las mujeres, pero deben prestar atención a que, mientras protegen a las mujeres, no deben hacer daño a otras mujeres”.

“No soy transexual. Soy una mujer. Quiero vivir mi vida. Por favor, no me exploten en sus agendas políticas”.

Khelif fue señalada por World Boxing por su nombre al cambiar la regla, que dijo que no podría participar en la categoría femenina en ningún evento bajo su bandera hasta que se sometiera a las pruebas.

World Boxing se disculpó más tarde por nombrarla, pero la joven de 26 años mantiene la esperanza de que CAS haga justicia, ya que no compitió desde que se retiró de los Campeonatos del Mundo en medio de la disputa.

“No me rendiré hasta que se haga justicia, porque sé que la justicia está de mi lado por encima de todo”, afirmó.

Traducción de Olivia Gorsin