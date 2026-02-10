El triunfo de un deportista en los Juegos Olímpicos de Invierno tomó un giro inesperado cuando, tras ganar la medalla de bronce, confesó entre lágrimas en una entrevista en vivo que había engañado a su novia, un error que calificó como el mayor de su vida.

El noruego Sturla Holm Laegreid, de 28 años y considerado uno de los mejores biatletas del mundo, se quedó con el bronce en la prueba individual de 20 kilómetros, su primera medalla olímpica.

Pero durante una entrevista en directo con la cadena estatal NRK, Laegreid habló abiertamente de su tormento personal y admitió que estaba cometiendo un “suicidio social” al hacer pública la infidelidad, en un intento por recuperarla.

Sturla Holm Laegreid dijo que él y su novia se separaron la semana pasada, después de que él le confesara que le había sido infiel ( AP )

“Quería compartirlo con alguien que quizá hoy no lo esté viendo”, dijo a NRK sin que nadie se lo pidiera.

“Hace seis meses conocí al amor de mi vida, la persona más bella y amable del mundo. Hace tres meses cometí el mayor error de mi vida y la engañé. Se lo conté hace una semana. Ha sido la peor semana de mi vida”.

“Tuve una medalla de oro en mi vida, y probablemente muchos me miren ahora con otros ojos, pero yo solo tengo ojos para ella. El deporte ha ocupado un lugar secundario en mi vida estos últimos días. Ojalá pudiera compartir esto con ella”.

Más tarde, Laegreid dijo al medio noruego VG que no estaba dispuesto a “abandonar” la relación tras la infidelidad.

“Espero que cometer un suicidio social demuestre cuánto la quiero”, afirmó. “Asumo las consecuencias de lo que hice y me arrepiento de todo corazón”.

Laegreid terminó tercero, por detrás del ganador Johan-Olav Botn y del francés Eric Perrot, y se quedó con la medalla de bronce.

Traducción de Leticia Zampedri