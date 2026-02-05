La Agencia Mundial Antidopaje (WADA) respondió a insólitas preguntas sobre atletas de salto en esquí y la posibilidad de que se estén inyectando ácido en el pene para obtener ventaja en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Las pruebas preliminares ya comenzaron en Italia, sede de los Juegos de 2026 que arrancan oficialmente este viernes, y desde el inicio han surgido preocupaciones poco comunes en torno a la competencia masculina de salto en esquí, cuyo debut está previsto para el lunes.

El diario alemán Bild planteó si algunos deportistas podrían estar inyectándose ácido hialurónico en los genitales para aumentar su tamaño, con el objetivo de usar trajes más grandes y así mejorar la aerodinámica.

Estas sospechas se producen tras un episodio ocurrido en 2025, cuando los medallistas olímpicos noruegos Marius Lindvik y Johann Andre Forfang fueron suspendidos por tres meses, luego de que se descubriera que su equipo había modificado en secreto las costuras de la entrepierna de los trajes durante el Mundial de Esquí de ese año.

El entrenador principal de Noruega, Magnus Brevik, su asistente Thomas Lobben y el integrante del equipo Adrian Livelten fueron sancionados con 18 meses de suspensión por su participación en el caso. La maniobra, según se determinó, aumentaba el tamaño de los trajes de los saltadores, lo que reducía su velocidad de descenso al ampliar la superficie de sustentación.

De acuerdo con un estudio publicado en la revista científica Frontiers, sumar 2 centímetros al contorno de un traje reduce la resistencia al aire en 4 % y aumenta la sustentación en 5 %. En teoría, esa mejora podría significar hasta 5,8 metros más en la distancia del salto.

Marius Lindvik fue suspendido por tres meses el año pasado tras modificar la costura de la entrepierna de su traje ( Getty Images )

El diario alemán Bild citó al doctor Kamran Karim, quien explicó que es posible lograr un “engrosamiento temporal y visible” del pene mediante inyecciones de parafina o ácido hialurónico, aunque advirtió que no se trata de un procedimiento con indicación médica y que implica riesgos.

Consultado sobre el tema, Olivier Niggli, director general de la WADA, señaló que no conoce en detalle el funcionamiento del salto en esquí ni cómo una práctica así podría mejorar el rendimiento. Sin embargo, aseguró que, si surgiera información concreta, la agencia analizaría el caso para determinar si se trata de dopaje.

“Nosotros no evaluamos otros métodos de mejora del rendimiento, pero el comité encargado de la lista de sustancias y prácticas prohibidas sin duda revisaría si esto encaja en esa categoría. Hasta que lo mencionaron, no había oído hablar de algo así”, agregó.

Por su parte, el presidente de la WADA, Witold Banka, comentó: “El salto en esquí es muy popular en Polonia, así que les prometo que voy a investigarlo”.

Se ha solicitado la opinión del Comité Olímpico Internacional y Milano-Cortina 2026.

