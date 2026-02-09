Juegos Olímpicos de Invierno 2026: ¿qué significan las luces de las piedras de curling?

Gran Bretaña repite en el curling en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 y Milán-Cortina ofrece auténticas oportunidades de medalla.

Un oro y una plata en los torneos femenino y masculino de Pekín 2022 dejaron la vara muy alta para las esperanzas británicas en Italia.

Pero las esperanzas del equipo británico comienzan en la pareja de dobles mixtos, con Bruce Mouat y Jen Dodds en acción desde el principio.

Este deporte cautivó a los aficionados británicos durante años, y sus peculiaridades demostraron ser cautivadoras a lo largo de los Juegos.

Por ejemplo, durante los partidos, los aficionados verán luces encima de las piedras. Esto es lo que quieren decir:

¿Qué significan las luces de las piedras de curling?

Las luces son un sistema de seguimiento para garantizar que los atletas sueltan la piedra antes de la primera línea de acoso, la línea roja situada en ambos extremos, donde ambos equipos deben soltar la piedra antes de pasarla.

Hay un sensor de calor incrustado en el hielo que se activa si la mano sigue agarrada al mango mientras se rompe la línea, lo que significa que cada piedra tiene pilas para alimentar estos sensores.

Si no suelta la mano antes de la línea, las luces se volverán rojas y ese equipo se verá obligado a retirarla del juego.

Rara vez ocurre a este nivel de élite, pero tal es la presión en los Juegos Olímpicos de Invierno, que de vez en cuando puede suceder.

¿Cuánto pesa la piedra y de qué está hecha?

El reglamento oficial de USA Curling establece que cada piedra de curling no puede pesar más de 44 libras (19,96 kg) ni menos de 38 libras (17,24 kg). El mango se incluye como parte del peso.

La circunferencia de la piedra no puede superar las 36 pulgadas (91,4 cm) ni los 4,5 pulgadas (11,43 cm) de altura.

Las piedras están hechas de un tipo especial de granito, que se encuentra en la isla de Ailsa Craig, en Escocia.

El martillo es una parte crucial del curling. El equipo que tiene el martillo puede lanzar la última piedra de cada final, generalmente una ventaja significativa, con todas las demás piedras lanzadas y la situación de puntuación actual clara.

El equipo que no marque durante un parcial recibirá el martillo en la siguiente ronda, lo que a veces hace que los equipos eviten marcar un solo punto y prefieran conservar el martillo y marcar más puntos en el siguiente parcial.

Se mantiene si ninguno de los dos equipos marca.

Antes de que empiece una partida de curling, los equipos deciden quién tendrá lo que también se conoce como ventaja de la última piedra. En los campeonatos de curling, el martillo se decide mediante un sorteo al botón en el que dos jugadores de cada equipo entregan una piedra lo más cerca posible del centro de la casa —una piedra se entrega en el sentido de las agujas del reloj y la otra en sentido contrario— y se mide la distancia de la piedra al centro.

Este proceso se denomina extracción de la última piedra o LSD.

En las pruebas masculinas y femeninas, las dos últimas piedras de cada extremo son lanzadas generalmente por el saltador.

Es el capitán de facto de cada pista, que da forma a la estrategia de su equipo y debe ejecutar con calma bajo presión.

En los dobles mixtos, en los que se juegan cinco piedras, el mismo miembro del equipo lanza la primera y la última piedra de cada extremo.

Su compañero lanza las tres piedras del medio: los equipos empiezan cada final con una piedra, por equipo, colocada previamente, por lo que es posible anotar seis puntos en una final.

Traducción de Olivia Gorsin