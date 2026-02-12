Prohibir un casco de guerra en los JJ. OO. es un triunfo de la propaganda rusa, según una estrella de skeleton

Vladyslav Heraskevych acusó a los Juegos Olímpicos de Invierno de promover la propaganda rusa después de que lo expulsaran de los Juegos por negarse a entregar su casco conmemorativo de la guerra.

El deportista ucraniano de skeleton se reunió el jueves por la mañana con la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, pero insistió en llevar el casco, en el que aparecen imágenes de algunas de las víctimas de la guerra en su país natal.

El COI reiteró que contravenía la Regla 50 de la Carta Olímpica y Heraskevych fue descalificado menos de una hora antes de que tuviera que competir.

El joven de 26 años dijo que rendirse sería una traición a los que perdieron la vida y estaba dispuesto a abandonar sus opciones de medalla, a pesar de haber marcado el mejor tiempo en los entrenamientos de ayer.

Rusia tiene prohibida la participación en los Juegos Olímpicos desde que invadió Ucrania hace casi cuatro años, pero cuenta con 13 atletas en estos Juegos que compiten bajo bandera neutral.

“Creo que los Juegos Olímpicos siguen el juego de la propaganda rusa”, declaró Heraskevych, que tiene intención de recurrir ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. “Ya vimos muchas banderas rusas en una valla, en el casco de un atleta, en las noticias, está por todas partes. Como las consecuencias en Ucrania son enormes, también vi las noticias rusas para entender lo que pasa allí. En Rusia, se trató muy bien el hecho de que el COI no nos permitiera competir con este casco. El campeón olímpico [Alexander] Tikhanov dijo en los medios de comunicación rusos que ni siquiera somos una nación, ni existimos como tal. Y creo que, ahora, cuando se presionan nuestros derechos, esta situación también juega a favor de esta propaganda”.

El casco de Vladyslav Heraskevych rendía homenaje a las víctimas de la invasión rusa de Ucrania ( AFP via Getty Images )

En el casco de Heraskevych aparecen atletas, entre ellos la levantadora de pesas adolescente Alina Peregudova, el boxeador Pavlo Ishchenko y el jugador de hockey sobre hielo Oleksiy Loginov, fallecidos en el conflicto.

El jefe del COI, Coventry, visitó a Heraskevych y a su padre en el Centro de Deslizamiento de Cortina el jueves por la mañana. Fue fotografiada abandonando la reunión entre lágrimas tras suplicar a Heraskevych que en su lugar llevara un brazalete negro y luciera el casco después de competir.

“No tenía intención de estar aquí, pero sentí que era muy importante venir y hablar con él cara a cara”, dijo. “Creo que es una situación difícil en la que estamos todos. De nuevo, no creo que nadie esté en desacuerdo con el mensaje”.

La regla 50.2 de la Carta Olímpica establece: “No se permite ningún tipo de manifestación o propaganda política, religiosa o racial en ninguno de los emplazamientos olímpicos, sedes u otras áreas”.

Heraskevych reiteró su petición de que el COI le permita competir, se disculpe públicamente por causarle estrés y proporcione generadores eléctricos para las instalaciones deportivas ucranianas que sufren ataques diarios del ejército ruso.

Heraskevych insistió en llevar el casco y fue descalificado ( Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved )

También acusó al COI de tener una doble moral y de que su homenaje no es diferente al del patinador artístico Maxim Naumov. El estadounidense mostró una foto de sus padres, que se encontraban entre los 67 fallecidos en el accidente aéreo de Washington DC, mientras esperaba a que se anunciara su puntuación el martes.

“Mucha gente me dijo que no lo haga, y que demostré mi punto de vista, pero no puedo traicionar a los demás”, añadió. “Me siento vacío. Creo que [Coventry] estaba nerviosa por la situación. Quiero creer que porque sintió pena. Sigo creyendo que no infringimos ninguna norma”.

El COI tuvo conocimiento por primera vez del casco de Heraskevych el lunes y le comunicó que infringía las normas el martes. Heraskevych reveló su plan para desafiar las normas en una conferencia de prensa en el centro de Cortina.

“Quiero la paz en mi país y creo que debemos honrar a las personas que sacrificaron sus vidas”, continuó.

“Estuve en muchos funerales cuando estuve en Ucrania, y es una tragedia verdaderamente terrible, y jóvenes de tan corta edad fueron asesinados por el Estado. Creo que por nada, los mataron por nada.

Creo que merecen estar aquí. Quiero honrarlos y honrar a sus familias. ¿Qué considera usted una expresión? Muchos atletas tienen cascos con diferentes pinturas; eso también es expresión.

“Algunos tienen símbolos nacionales, eso también es expresión, pero por alguna razón sus cascos no fueron revisados. Ellos pueden competir, pero yo no. Podría estar entre los medallistas de esta prueba”.

Matt Weston, del equipo británico, lidera la competición masculina de skeleton en el ecuador de la prueba ( AFP/Getty )

El británico Matt Weston mantiene el liderato a mitad de carrera con 0,30 s de ventaja sobre el alemán Axel Jungk.

"A nivel personal, me entristece mucho que se haya perdido la oportunidad de competir. Creo que eso es desolador para cualquiera”, dijo Weston.

“Hablo con él todo el tiempo y es una gran personalidad dentro del circuito”.

El COI afirmó que los atletas pueden “expresar su dolor con dignidad y respeto” en los centros multiconfesionales de las villas olímpicas.

Añadió que la decisión de “retirarle la acreditación” fue “tomada por el jurado de la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF) basándose en que el casco que pretendía llevar no cumplía las normas”.

Traducción de Olivia Gorsin