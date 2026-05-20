La UEFA planea renovar el formato de grupos de clasificación para el Mundial 2030 y la Euro 2032

La UEFA ha propuesto una reforma de la fase de clasificación para el Mundial de 2030 y el Campeonato Europeo de 2032 que podría poner fin a los desajustes entre los equipos más fuertes y los más débiles, con un formato similar al de la Liga de Campeones.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, reveló el año pasado que planeaba presentar una reforma para reavivar el interés de aficionados y emisoras, porque muchos grupos tradicionales de clasificación masculina se habían vuelto previsibles.

Entre los resultados recientes abultados que provocaron preocupación figuraron la victoria de Francia por 14-0 sobre Gibraltar en un partido de clasificación para la Eurocopa 2024, y el triunfo de Austria por 10-0 ante San Marino el año pasado en un encuentro clasificatorio para el Mundial de 2026.

La UEFA propuso crear el miércoles una categoría superior con los 36 equipos mejor clasificados, que jugarían en tres grupos de 12 con un formato similar al de la Liga de Campeones.

Los equipos de esos grupos disputarían seis partidos cada uno contra seis rivales distintos y se ordenarían en una tabla de liga de 12 equipos. Los equipos se sortearían a partir de tres bombos diferentes y jugarían un calendario ponderado con dos equipos de cada bombo.

Un formato así podría encajar en los calendarios existentes exigidos por la FIFA de septiembre a noviembre y no añadiría partidos extra a la carga de trabajo de los jugadores.

Los 36 mejores equipos no jugarían contra los conjuntos ubicados entre los puestos 37 y 55 del ranking de la UEFA, que podrían disputar partidos en una categoría separada y también contar con una vía a través de playoffs para clasificarse a los grandes torneos.

Se espera una decisión sobre la reforma propuesta en septiembre, informó la UEFA tras una reunión del comité ejecutivo celebrada al margen de la final de la Liga Europa en Estambul, Turquía.

“La idea se ajustará en los próximos meses antes de presentarse para la aprobación final del formato detallado en la próxima reunión del Comité Ejecutivo”, señaló la UEFA.

La UEFA no especificó cuántas plazas de clasificación directa se obtendrían en cada grupo de 12 equipos.

Se espera que el Mundial de 2030, coorganizado principalmente por España, Portugal y Marruecos —con tres partidos inaugurales en Sudamérica—, sea un torneo de 48 selecciones. Europa debería recibir 16 cupos de clasificación.

La FIFA ha recibido una solicitud del organismo sudamericano de fútbol, la CONMEBOL, para que considere ampliar el torneo a 64 equipos.

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