Coco Gauff llega con una nueva mentalidad para defender el título y más confianza al sacar

Coco Gauff tiene un nuevo enfoque mientras intenta defender un título de Grand Slam por segunda vez.

La estrategia de la estadounidense de cara al Abierto de Francia que inicia el domingo es más o menos así: no pensar en ello como si estuviera defendiendo algo.

“Me doy cuenta de que eso de ‘defender’ no significa nada, en cierto modo”, manifestó Gauff. “Ya no lo veo realmente como una defensa”.

Hace dos años, Coco Gauff llegó al Abierto de Estados Unidos como campeona defensora, pero perdió en la cuarta ronda al cometer 19 dobles faltas.

“En el Abierto de Estados Unidos yo estaba como: ‘Tengo que defender, defender’. Cuando juegas un torneo que no ganaste, ¿cómo se llama?”, comentó Gauff recientemente en Roma. “Por eso ahora digo que es simplemente otro torneo: ‘Lo gané el año pasado. Lo intentaré de nuevo este año’. No voy a poder defender todos los años. No soy Rafa”.

Rafa, por supuesto, sería Rafael Nadal, el campeón récord de 14 Abiertos de Francia.

El primer título de Gauff en Roland Garros llegó con una victoria sobre la número uno Aryna Sabalenka en la final hace un año.

Al igual que el año pasado, Gauff fue subcampeona en el Abierto de Italia —un importante torneo de preparación sobre arcilla para Roland Garros.

“Hay muchas cosas positivas que puedo sacar de este torneo y mucho que puedo aprender”, señaló Gauff tras perder la final en Roma ante Elina Svitolina. “Esta semana viví todos los altibajos de un torneo... He estado abajo, he tenido la ventaja, he perdido la ventaja, he estado en una final, he estado abajo con punto de partido en contra. Creo que he vivido todos los escenarios que pueden prepararme para Roland Garros”.

“Ojalá pueda aprender de verdad de cada escenario y hacerlo mejor”.

Gauff ve mejoras en su saque

Otra gran lección que Gauff se llevó de Roma fue una sensación positiva con su saque, después de años de dificultades.

En dos de sus victorias en el Foro Itálico, cometió solo una doble falta. Pero en la final cometió siete.

“Creo que es una mejora real”, afirmó Gauff después de acertar el 78% de sus primeros saques contra Sorana Cirstea en las semifinales. “Es la primera vez en mi carrera que siento que de verdad soy estable con ese golpe”.

Gauff también habló de lo que está haciendo mejor, en lo técnico, con su saque.

“Estoy lanzando la pelota de manera un poco más consistente. Mi peso está un poco mejor. Y también la confianza, la seguridad en ello es mucho mejor”, explicó. “Como mi confianza es mejor, entonces estoy lanzando la pelota de forma consistente en el lugar correcto, haciendo que mi técnica sea la misma en cada saque sin importar cuál sea mi objetivo. Esa es la mayor diferencia”.

Sabalenka con dificultades en arcilla

Aunque Sabalenka sigue siendo imbatible por momentos en canchas duras — véase su “Sunshine Double” este año con títulos en Indian Wells y Miami — todavía está perfeccionando su juego en arcilla.

La estadounidense Hailey Baptiste la sorprendió en los cuartos de final del Abierto de Madrid y luego la número uno perdió en la tercera ronda del Abierto de Italia contra Cirstea, de 36 años.

En Roma, Sabalenka pareció visiblemente afectada por dolor en la parte baja de la espalda.

Elena Rybakina, número dos del ranking y campeona este año del Abierto de Australia, es otra jugadora que sobresale en canchas duras y ha tenido resultados dispares en arcilla.

Iga Swiatek, cuatro veces campeona del Abierto de Francia, perdió ante Svitolina en las semifinales de Roma y todavía está cambiando su juego bajo un nuevo entrenador, Francisco Roig, quien antes trabajó con Nadal.

La racha de 26 victorias de Swiatek en Roland Garros terminó en las semifinales el año pasado con una derrota ante Sabalenka.

Contendientes de Ucrania

Marta Kostyuk ganó el Abierto de Madrid antes de retirarse del Abierto de Italia por problemas en la cadera y el tobillo.

Svitolina, que es de Ucrania al igual que Kostyuk, se adjudicó el título de Roma para conseguir su primer trofeo WTA 1.000 en ocho años — y volvió al top 10 tras una pausa por maternidad. Pero nunca ha pasado de las semifinales en un Grand Slam — y nunca ha superado los cuartos de final en el Abierto de Francia.

Mirra Andreeva tiene apenas 19 años, pero ya rinde en todas las superficies. La rusa ganó un título sobre arcilla en Linz, Austria, y luego alcanzó la final de Madrid antes de perder ante Gauff en tres sets en los cuartos de final de Roma.

En el otro extremo del espectro de edad, Cirstea está despegando a los 36 años tras avanzar hasta las semifinales de Roma. Planea retirarse al final del año.

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