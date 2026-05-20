La UEFA confirma cambios importantes en las eliminatorias europeas y la Liga de las Naciones

La UEFA anunció planes para introducir un formato similar al de la Liga de Campeones en la clasificación de selecciones nacionales en Europa, de cara al Mundial de 2030.

Los 36 países mejor clasificados se dividirán en tres grupos de 12 en la Liga A y se sortearán enfrentamientos entre seis de esos equipos, de forma similar al “sistema suizo” que se presentó en la nueva fase de liga de las competiciones de clubes de la UEFA desde el inicio de la temporada 2024-25.

La Liga B contará con tres grupos de seis equipos, o dos de seis y uno de siete, dependiendo del número de naciones participantes.

Aún quedan por ultimar los detalles sobre cómo se logrará la clasificación, pero la UEFA confirmó que los tres ganadores de grupo de la Liga A se clasificarían directamente para las fases finales de la Eurocopa o de la Copa Mundial, mientras que el resto se asignaría mediante un sistema de eliminatorias en el que participarían equipos de ambas ligas.

open image in gallery Los cambios se pondrán en práctica a tiempo para el Mundial de 2030 ( Reuters )

Este formato mantendría separados a los equipos mejor y peor clasificados y, por lo tanto, en teoría, evitaría demasiadas eliminatorias desequilibradas.

El comité ejecutivo de la UEFA tiene previsto aprobar definitivamente el nuevo formato de clasificación para la Eurocopa y la Copa Mundial en una reunión que tendrá lugar en septiembre.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, declaró: “Los nuevos formatos mejorarán el equilibrio competitivo, reducirán el número de partidos intrascendentes, ofrecerán una competición más atractiva y dinámica para los aficionados, al tiempo que garantizarán una oportunidad justa de clasificación para todos los equipos y sin añadir fechas adicionales al calendario internacional”.

Y añadió: “En conjunto, estos cambios aumentarán el valor del fútbol de selecciones nacionales masculinas de la UEFA y esperamos con gran interés la implementación de los nuevos sistemas de competición”.

El director ejecutivo de la Federación Inglesa de Fútbol (FA), Mark Bullingham, quien forma parte del comité de competiciones de selecciones nacionales de la UEFA, habló en noviembre sobre la importancia de reformar el formato de clasificación actual.

Él dijo: “Tenemos que seguir buscando maneras de mejorar aún más el fútbol internacional y existe un verdadero interés por hacerlo”.

Según la propuesta, España y Portugal, coanfitriones del Mundial de 2030, se clasificarían automáticamente para la fase final, pero aun así participarían en la fase de clasificación con objetivos vinculados a la Liga de las Naciones.

La UEFA también tiene previsto presentar cambios para el formato de la Liga de las Naciones, a partir de la edición 2028-29.

En lugar de cuatro ligas, la UEFA planea presentar tres ligas de 18 equipos cada una.

Cada liga estará compuesta por tres grupos, cada uno formado por seis equipos, que se enfrentarán a cinco rivales. Los cuartos de final, las semifinales y la final se disputarán, como hasta ahora, en las fechas FIFA de marzo y junio.

Traducción de Olivia Gorsin