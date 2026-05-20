Congo cancela campamento de 3 días Y despedida antes del Mundial en Kinshasa por brote de ébola

La selección de fútbol de Congo canceló un campamento de entrenamiento de tres días como preparación para el Mundial y una despedida prevista con los aficionados en la capital, Kinshasa, debido a un brote de ébola en el este del país.

Las preparaciones se llevarán a cabo en otra sede tras un brote de un tipo raro de ébola conocido como Bundibugyo, que se cree que ha matado a más de 130 personas y hay al menos 600 casos sospechosos.

La Organización Mundial de la Salud lo ha declarado una emergencia de salud pública de importancia internacional.

Congo tiene previsto disputar partidos de preparación para el Mundial contra Dinamarca en Lieja, Bélgica, el 3 de junio, y contra Chile en el sur de España el 9 de junio. Ambos encuentros se mantienen según lo previsto, indicó el portavoz del equipo, Jerry Kalemo, a The Associated Press el miércoles.

“Había tres etapas de preparación: en Kinshasa para despedirse del público; Bélgica y España con dos amistosos contra Dinamarca en Lieja y Chile en España; y la tercera etapa a partir del 11 de junio en Houston, Estados Unidos. Solo se canceló una etapa: la de Kinshasa”, explkicó Kalemo.

Todos los jugadores del Congo y el entrenador francés del equipo, Sébastien Desabre, radican fuera del país centroafricano, y la mayoría juega en Francia.

Parte del personal del equipo que está en Congo “saldrá en las próximas horas”, señaló Kalemo.

La FIFA emitió un comunicado en el que afirmó que “está al tanto y monitorea la situación relacionada con un brote de ébola y mantiene una comunicación estrecha con la Asociación de Fútbol de la República Democrática del Congo para garantizar que el equipo esté informado de todas las orientaciones médicas y de seguridad”.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dijeron esta semana que Estados Unidos prohibirá la entrada de todos los ciudadanos extranjeros que hayan estado en Congo, Uganda y Sudán del Sur en las últimas tres semanas. El veto se extiende por 30 días.

Un funcionario de Estados Unidos afirmó que el equipo congoleño del Mundial no se vería afectado por la prohibición de entrada porque ha estado entrenando en Europa durante las últimas semanas. Eso significa que los integrantes del equipo, entrenadores y otros funcionarios que no hayan regresado a Congo en las últimas tres semanas no estarían sujetos a la prohibición de entrada, según el funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque la política no se ha anunciado públicamente.

Los miembros de la delegación congoleña del Mundial que sí regresaron a Congo durante el periodo de 21 días estarán sujetos a los mismos requisitos de cuarentena que los ciudadanos de Estados Unidos que busquen regresar desde países afectados, de acuerdo con el funcionario. Esa excepción no se aplicará a los aficionados congoleños que quieran asistir al Mundial, agregó el funcionario.

El grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, que depende del Departamento de Seguridad Nacional, subrayó que está “coordinando estrechamente” con diversas agencias en asuntos de salud y seguridad y que el gobierno está “monitoreando de cerca” el brote.

Congo, que se clasificó al Mundial tras ganar un torneo de repechaje en México, quedó encuadrado en el Grupo K. Enfrentará a Portugal en su partido inaugural en Houston el 17 de junio.

Luego, Los Leopardos se medirán con Colombia en Guadalajara el 23 de junio antes de jugar contra Uzbekistán en Atlanta en su último partido de la fase de grupos el 27 de junio.

Esta fue la primera clasificación del Congo a un Mundial desde 1974, cuando se llamaba Zaire, y desató escenas de júbilo en todo el país, que ha sido golpeado por décadas de conflicto.

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Los periodistas de The Associated Press Matt Lee y Seung Min Kim en Washington contribuyeron a este informe.

Cobertura de AP sobre el Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa