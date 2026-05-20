Aaron Rodgers dice que la temporada 2026 de la NFL será la última: 'Se acabó'

Aaron Rodgers se tomó su tiempo antes de decidir que quería regresar para una 22ma temporada. El mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers ya tomó una decisión sobre una 23ma. No habrá una.

“Esto es todo”, afirmó Rodgers cuando el miércoles le preguntaron al cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL si este sería su último año.

El jugador de 42 años no profundizó en qué le hizo llegar a esa conclusión al hacer sus primeros comentarios públicos desde que firmó el lunes un contrato por un año para volver con los Steelers.

Rodgers, en cambio, se está enfocando en el presente, incluida su reunión con el entrenador de primer año de los Steelers, Mike McCarthy. Ambos pasaron 13 temporadas juntos en Green Bay al inicio de sus carreras, y Rodgers señaló a la contratación de McCarthy como reemplazo de Mike Tomlin como un factor importante en su decisión de intentarlo una última vez.

“Es como una (serie de) momentos de ‘pellízquenme’ que han ocurrido en los últimos días”, comentó tras el segundo día de las actividades organizadas voluntarias del equipo de Pittsburgh.

McCarthy y Rodgers ganaron juntos un Super Bowl en Green Bay después de la temporada 2010, y se mantuvieron en contacto frecuente durante el invierno y hasta la primavera mientras Rodgers evaluaba si quería someter su cuerpo a las exigencias de una temporada de 17 partidos.

Rodgers finalmente se decidió por el sí, con la esperanza de lograr la salida deseada: una que pueda definir en sus propios términos.

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