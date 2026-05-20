El Arsenal revela sus planes para el desfile de celebración tras proclamarse campeón de la Premier League

El Arsenal exhibirá el trofeo de la Premier League por las calles de Islington el 31 de mayo.

El martes, los Gunners se aseguraron su primer título de liga en más de 20 años, después de que el Manchester City no logró vencer al Bournemouth.

El desfile, que comienza a las 2:00 p. m. (hora británica), podría ser una doble celebración, ya que el Arsenal disputó su segunda final de la Liga de Campeones de la UEFA el día anterior.

Los Gunners se enfrentarán al vigente campeón, el Paris Saint-Germain, en Budapest, con el objetivo de conseguir la gloria europea por primera vez.

Levantarán el trofeo de la Premier League tras su último partido de la temporada contra el Crystal Palace el domingo.

El empate del City contra el Bournemouth desató escenas de júbilo entre los jugadores del Arsenal, que se habían reunido en su centro de entrenamiento de London Colney para ver el partido, mientras que miles de aficionados acudieron en masa al Emirates Stadium.

El exentrenador del Arsenal, Arsene Wenger, apareció en una publicación conmemorativa del club del norte de Londres.

El francés, que dirigió tres títulos de la Premier League, incluido el equipo de los ‘Invencibles’ de 2004, el último en ganar la máxima categoría.

“Lo lograste”, dijo. “Los campeones siguen adelante cuando otros se rinden. Este es tu momento. Ahora, sigue adelante y disfruta cada instante”.

Por su parte, Thierry Henry formaba parte de ese equipo y también envió un mensaje de felicitación.

“Desde las gradas de Highbury hasta el Emirates, la afición del Arsenal, por fin podemos celebrar”, publicó Henry en Instagram. “Un agradecimiento especial a esta generación: por fin mis hijos nos vieron ganar un título”.

PA

Traducción de Olivia Gorsin