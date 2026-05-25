Mientras millones de aficionados al fútbol de todo el mundo se preparan para asistir a la esperada Copa Mundial de la FIFA de este verano, autoridades y expertos en salud pública siguen de cerca los posibles riesgos sanitarios asociados al torneo.

Entre las principales preocupaciones figuran la propagación de enfermedades infecciosas en estadios abarrotados, las altas temperaturas durante los partidos y el desafío de mantener estándares adecuados de seguridad alimentaria para millones de visitantes.

“Por supuesto, cuando tanta gente viaja, siempre existe la posibilidad de brotes u otros problemas”, declaró este mes Jay Bhattacharya, director interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). “Sin embargo, el riesgo no es distinto al de otras Copas del Mundo que se han gestionado correctamente. Además, Estados Unidos cuenta con sistemas preparados para responder de forma adecuada si ocurre alguna situación”.

El torneo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio, se celebrará en 16 ciudades anfitrionas de Estados Unidos, México y Canadá. En total, 48 selecciones jugarán una cifra récord de 104 partidos. Según la FIFA, ya se han vendido cinco millones de entradas.

A continuación, repasamos los principales riesgos para la salud dentro y fuera de las sedes mundialistas, además de las medidas de prevención que los aficionados pueden tomar.

open image in gallery Autoridades sanitarias alertan sobre enfermedades, calor extremo y seguridad alimentaria en el Mundial FIFA 2026 ( Getty Images )

Gripe, sarampión y otras enfermedades

La cercanía entre miles de aficionados internacionales durante los partidos podría aumentar el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas.

“Es algo para lo que la comunidad médica cercana a las sedes del Mundial lleva tiempo preparándose”, explicó Andy Pekosz, profesor de Microbiología Molecular e Inmunología de la Universidad Johns Hopkins, en declaraciones a The Independent. Además, advirtió que actualmente hay infecciones activas circulando en distintos países.

“El mejor ejemplo es la gripe”, señaló Pekosz. “En varios países del hemisferio sur, especialmente en Sudamérica, el virus sigue circulando. Por eso, es posible que algunas personas infectadas lleguen a Estados Unidos, Canadá o México y transmitan la enfermedad. Aun así, las condiciones no parecen favorables para un gran brote en esos países”.

Sin embargo, el especialista aseguró que el sarampión genera mayor preocupación debido a su alta capacidad de contagio y a su prolongado período de incubación.

Hasta el 21 de mayo, Estados Unidos registró cerca de 2.000 casos de sarampión en lo que va del año, según datos de los CDC. Además, una investigación de la Universidad de Harvard indicó que desde enero de 2025 se contabilizaron 3.564 casos, la cifra más alta en un brote registrado en décadas, en medio de una caída de las tasas de vacunación infantil en los últimos años.

open image in gallery El sarampión podría propagarse durante la Copa Mundial de este verano, especialmente por su largo período de incubación. En la imagen, un niño de un año recibe la vacuna triple viral (MMR) en Texas en 2025 ( Getty Images )

Al mismo tiempo, los CDC aseguraron que el riesgo que representa el hantavirus para los viajeros y para la población en general sigue siendo “muy bajo”.

Recientemente, un brote de esta rara enfermedad fue vinculado a un crucero holandés en el océano Atlántico, donde tres personas murieron y cerca de una docena de casos fueron confirmados o permanecen bajo sospecha. Además, esta semana 18 pasajeros estadounidenses que viajaban en la embarcación regresaron a Estados Unidos y ahora permanecen en cuarentena en centros médicos de Nebraska.

Según los CDC, la cepa asociada al brote puede transmitirse de persona a persona, aunque el contagio requiere contacto cercano con alguien que presente síntomas.

Por otro lado, esta semana los CDC reforzaron los controles de viaje y las restricciones de ingreso para evitar que el ébola —que, según las autoridades, se expande rápidamente en el Congo— llegue a Estados Unidos. Aun así, las autoridades sanitarias sostienen que el riesgo de una propagación masiva dentro del país continúa siendo bajo.

“Problemas de salud” derivados del calor extremo

El calor extremo es otro de los riesgos que las autoridades siguen de cerca, especialmente porque el torneo se jugará durante el verano y en varias ciudades con temperaturas elevadas.

En ciudades como Houston y Miami, las máximas promedio de junio rondan los 29 °C, según datos del Servicio Meteorológico Nacional. Monterrey, en México, presenta condiciones aún más calurosas, con temperaturas promedio superiores a los 35 °C durante ese mes, de acuerdo con Weather Spark.

open image in gallery El calor extremo es otro de los riesgos que las autoridades siguen de cerca, ya que los partidos se disputarán en verano y en varias ciudades de clima cálido. En la imagen, aficionados muestran su apoyo antes de la final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 entre Argentina y Francia ( Getty Images )

“Es probable que la exposición al calor sea lo suficientemente alta como para aumentar el riesgo de problemas de salud en muchos lugares”, explicó a The Independent Christopher Uejio, profesor de la Universidad Estatal de Florida especializado en salud ambiental.

“Si bien algunos recintos contarán con sistemas de climatización, los aficionados todavía podrían enfrentar riesgos relacionados con el calor mientras esperan en las filas fuera de los estadios”, añadió. “Además, en las sedes sin climatización, la combinación de altas temperaturas, humedad y exposición intensa al sol puede elevar los riesgos, especialmente entre personas con problemas de salud preexistentes, quienes consumen alcohol y turistas que no están acostumbrados al clima local”.

Ante este escenario, Uejio recomendó a los aficionados mantenerse hidratados, moderar el consumo de alcohol, usar protección solar y buscar un lugar fresco si presentan síntomas como calambres, náuseas, mareos o sudoración excesiva.

Preocupación por la seguridad alimentaria

La seguridad alimentaria es otro de los aspectos que las autoridades supervisan de cerca, especialmente en varias de las ciudades estadounidenses que recibirán partidos del torneo.

En Georgia, por ejemplo, inspectores sanitarios fueron enviados a restaurantes, camiones de comida e incluso carpas temporales para comprobar que se cumplan las normas de higiene y manipulación de alimentos.

“Verificamos que exista una barrera adecuada alrededor de las áreas de servicio de comida”, explicó Brandon Leftwich, director de Salud Ambiental del condado de Fulton, en declaraciones a CBS News. Además, señaló que las autoridades implementan controles de temperatura para evitar la propagación de bacterias.

open image in gallery Inspectores sanitarios fueron enviados a restaurantes, camiones de comida e incluso carpas temporales para garantizar el cumplimiento de las normas de salud e higiene. En la imagen, participantes vestidos con uniformes de fútbol participan en un festival en Indonesia para celebrar la próxima Copa Mundial de la FIFA ( AFP vía Getty Images )

“Este es el evento más importante que se celebra en Atlanta desde los Juegos Olímpicos de 1996”, añadió Leftwich. “Llevamos mucho tiempo preparándonos para esto”.

Además, según informó WFAA, las inspecciones sanitarias en Arlington, Texas —ubicada cerca de Dallas y una de las ciudades anfitrionas— también se intensificaron en las últimas semanas.

La Organización Mundial de la Salud reconoce alrededor de 250 enfermedades transmitidas por alimentos. Entre ellas, los CDC identifican la salmonela, la E. coli, el Campylobacter, el norovirus, la Shigella y la hepatitis A como las más propensas a provocar brotes.

Asimismo, los CDC advierten que los alimentos con mayor riesgo incluyen la carne cruda o poco cocida, las frutas y verduras sin lavar, el melón cortado y la masa cruda.

Traducción de Leticia Zampedri