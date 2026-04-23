Cuatro entradas para la final del Mundial se ofrecen en el sitio de reventa de la FIFA por 2.299.998,85 dólares cada una. Estas butacas, para el partido del 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, se ubican detrás de un arco en la grada baja, bloque 124, fila 45, asientos 33-36.

La FIFA no controla los precios en su Mercado de Reventa/Intercambio, pero cobra una comisión del 15 % al comprador y 15 % al vendedor.

Otros boletos alcanzan cifras exorbitantes: un asiento de pasillo de "fácil acceso" en la grada baja (bloque 146, fila 32, asiento 33) se cotiza en 207.000 dólares. Una butaca de categoría 2 en la última fila del tercer nivel superior (bloque 310, fila 26, asiento 23) alcanza los 138.000 dólares. Un asiento contiguo, el 21, por 23.000 dólares.

Estas butacas, para el partido del 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, se ubican detrás de un arco en la grada baja ( FIFA vía AP )

Las entradas de menor precio para la final que figuraban el jueves en el Mercado eran de 10.923,85 dólares por cuatro asientos a cuatro filas de la parte superior de la grada alta detrás de una portería, en el bloque 323, fila 23, asientos 13-16.

La FIFA no respondió de inmediato a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios.

El ente rector puso a la venta nuevos bloques de entradas el miércoles en su sitio de venta directa. Las entradas disponibles para la final costaban 10.990 dólares.

Había entradas disponibles de la FIFA a 11.130 dólares para la semifinal del 14 de julio en Arlington, Texas, y a 9.660 y 4.360 dólares para la semifinal del 15 de julio en Atlanta.

Los precios para el debut de Estados Unidos contra Paraguay el 12 de junio en Inglewood, California, figuraban en 4.105, 2.735, 2.330 y 1.940 dólares, mientras que los asientos para el segundo partido de los estadounidenses contra Australia el 19 de junio en Seattle costaban 2.715 dólares. Las entradas para el cierre de la fase de grupos de Estados Unidos contra Turquía el 25 de junio en Inglewood costaban 2.970 y 1.345 dólares.

El debut de Canadá contra Bosnia y Herzegovina el 12 de junio en Toronto estaba disponible por 3.360, 2.240, 1.645 y 980 dólares.

La FIFA no mostraba entradas para el partido inaugural del torneo del 11 de junio entre México y Sudáfrica en la Ciudad de México.

Para los cuartos de final, las entradas disponibles eran de 4.200 y 1.610 dólares para el partido del 9 de julio en Foxborough, Massachusetts; 5.730 dólares para el juego del 10 de julio en Inglewood; 4.770 y 1.815 dólares para el partido del 11 de julio en Miami Gardens, Florida, y 4.080 dólares para el juego del 11 de julio en Kansas City, Missouri.

Las entradas para el partido por el tercer puesto en Miami Gardens el 18 de julio podían comprarse por 1.125 dólares.