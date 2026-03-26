Las largas colas en los aeropuertos y los retrasos en los vuelos en todo EE. UU. son solo síntomas de una crisis cada vez más grave que azota al Gobierno del presidente Donald Trump, cuyo cierre parcial amenaza ahora la Copa Mundial de la FIFA de este verano y perturba operaciones críticas de ciberseguridad en el país.

Al cumplirse 40 días del cierre del DHS (Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.), altos funcionarios advirtieron que solucionar el problema llevaría más tiempo del que queda antes del inicio del Mundial, debido a la necesidad de capacitar a nuevo personal.

El cierre comenzó a mediados de febrero después de que los legisladores no lograran llegar a un acuerdo sobre la financiación del DHS, dejando a decenas de miles de empleados sin cobrar e interrumpiendo gran parte del trabajo del departamento.

Si bien agencias como ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) siguen recibiendo financiación, el resto del Departamento de Seguridad Nacional, incluida la TSA (Administración de Seguridad en el Transporte), la FEMA (Agencia Federal de Gestión de Emergencias), la Guardia Costera y la CISA (Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad), se ha visto obligado a reducir sus operaciones o a suspender temporalmente a su personal.

open image in gallery Unos viajeros esperan en fila en el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston bajo la mirada de un agente del ICE, el 24 de marzo de 2026, en medio de un cierre parcial del Gobierno que está provocando escenas similares en todo el país ( Getty Images )

Ha Nguyen McNeill, directora interina de la TSA, informó a los legisladores que más de 480 agentes habían renunciado desde que comenzó el cierre de la Administración, mientras que otros se habían ausentado porque “simplemente no [podían] permitirse el lujo de ir a trabajar”.

El resultado han sido colas récord en los aeropuertos, con algunos pasajeros esperando más de cuatro horas para pasar los controles de seguridad.

“Prevemos una afluencia significativa de pasajeros a medida que los aficionados viajen por los aeropuertos para ver los partidos”, dijo McNeill, advirtiendo que incluso si el cierre terminara de inmediato, los nuevos empleados de la TSA no estarían capacitados a tiempo para la Copa del Mundo, que comienza en junio.

“Esos agentes no podrían trabajar en el puesto de control hasta mucho después de que haya concluido el Mundial”, dijo.

La crisis de personal ha generado preocupación ante la posibilidad de que algunos aeropuertos se vean obligados a cerrar controles de seguridad o terminales enteras si continúa el cierre.

Los preparativos de seguridad para el Mundial se estancan

EE. UU. se prepara para recibir a millones de visitantes internacionales con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero funcionarios del DHS han indicado que la planificación clave en materia de seguridad ya se ha visto interrumpida.

Se informó a los miembros del Congreso que se avecinaba una “posible tormenta perfecta” debido a la grave escasez de personal de seguridad de primera línea, combinada con un enorme aumento en los viajes para asistir a los juegos.

La Guardia Costera, que desempeña un papel fundamental en la seguridad marítima durante eventos de gran envergadura, no ha podido prepararse adecuadamente. El almirante Thomas Allen, subcomandante del servicio, declaró a NBC News que no se había contado con la financiación suficiente para operar ni pagar a su personal durante 85 de los últimos 176 días.

open image in gallery La administradora en funciones de la TSA, Ha Nguyen McNeill, comunicó el miércoles a los legisladores que aproximadamente 480 agentes de la agencia han dimitido desde el inicio del cierre de la Administración ( Getty Images )

La agencia también ha suspendido la emisión de más de 16.000 credenciales de la Marina Mercante, con un retraso que aumenta en 300 al día. “Sabemos por experiencia que tardaremos unos dos días y medio en recuperarnos de cada día de inactividad”, explicó Allen, e indicó que podrían pasar más de tres meses antes de que las operaciones vuelvan a la normalidad.

Se reduce el trabajo en ciberseguridad a medida que se acumulan los riesgos

Nicholas Andersen, subdirector interino de la CISA, afirmó que alrededor del 60 % de la plantilla de la agencia se encontraba de baja temporal o no podía trabajar.

La agencia continúa monitoreando las ciberamenazas activas, pero Andersen afirmó que los esfuerzos a largo plazo para reducir el riesgo han tenido que suspenderse. “El resultado es simple: el riesgo se está acumulando en todo el sistema”, dijo.

Mientras tanto, funcionarios de la FEMA han advertido que el Fondo de Ayuda para Desastres de la agencia se está agotando rápidamente y que el cierre de la Administración está retrasando los esfuerzos de recuperación tras el desastre en todo el país.

“Esto no es mera retórica”, dijo Victoria Barton, administradora asociada de la Oficina de Asuntos Externos de FEMA. Continuó: “Estas repercusiones están teniendo graves efectos en cadena para miles de estadounidenses y comunidades en todo EE. UU. que esperan ayuda”.

Según se informa, la agencia ha pospuesto los cursos de capacitación sobre preparación para desastres y respuesta antiterrorista, lo que afecta a unas 40.000 personas, incluidos funcionarios locales y personal de emergencia.

El enfrentamiento político se agudiza

Este cierre es el tercero que afecta al DHS en menos de un año, y los legisladores del país volvieron a culparse mutuamente del estancamiento. Las negociaciones en el Senado fracasaron el miércoles cuando republicanos y demócratas rechazaron las propuestas del otro bando.

Los demócratas buscan mayores mecanismos de rendición de cuentas para la aplicación de las leyes de inmigración, mientras que los republicanos quieren que se financie la agenda migratoria del presidente.

El presidente Trump acusó a los demócratas de crear “caos en los aeropuertos” y los tildó de “lunáticos” por lo que describió como “demandas de la izquierda radical”. Insistió en que los demócratas tenían “toda la culpa” del conflicto y advirtió que “deberían pagar un alto precio” en las elecciones de mitad de mandato.

Los demócratas han afirmado que la Administración se niega a abordar los problemas fundamentales que provocaron el cierre, el cual comenzó después de que dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good (37), y Alex Pretti (37), murieran durante la Operación Metro Surge del DHS en Minnesota.

Traducción de Sara Pignatiello