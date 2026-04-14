Según un nuevo informe, directivos de la FIFA estudian pedirle al presidente Donald Trump que suspenda temporalmente las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la Copa del Mundo.

Fuentes internas citadas por The Athletic indicaron que una moratoria nacional del ICE durante los 39 días que dura el torneo podría beneficiar tanto a la administración Trump como a la organización internacional de fútbol.

La medida también podría reducir la preocupación de varios países por las operaciones migratorias durante el campeonato, que comienza en junio en Estados Unidos, Canadá y México y podría atraer a más de un millón de aficionados internacionales.

El director interino del ICE, Todd Lyons, ya había señalado que la agencia será una “parte clave del dispositivo de seguridad” durante el evento.

Desde su regreso al poder, Trump ha impulsado una ofensiva migratoria a nivel nacional. Según el Departamento de Seguridad Nacional, casi tres millones de inmigrantes indocumentados fueron expulsados o abandonaron el país durante su primer año.

Como parte de esta política, agentes del ICE se desplegaron en varios estados, lo que desató protestas por sus tácticas. En Minnesota, dos ciudadanos estadounidenses murieron durante operaciones migratorias en enero.

open image in gallery Trump junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el sorteo del Mundial. Personas cercanas a la FIFA afirman que una moratoria nacional de ICE durante los 39 días del torneo podría presentarse como un beneficio tanto para el gobierno de Trump como para el organismo internacional del fútbol ( Getty Images )

El lema es claro: “La FIFA une al mundo”

A menos de dos meses del inicio del torneo, altos ejecutivos de la FIFA han conversado con su presidente, Gianni Infantino, sobre la posibilidad de que contacte directamente con el presidente Trump para solicitar una moratoria en las redadas del Servicio ICE, según indicaron a The Athletic cuatro personas con conocimiento del asunto.

En un principio, la propuesta buscaba que los agentes federales de inmigración se mantuvieran alejados de los estadios del Mundial en las 11 ciudades anfitrionas de Estados Unidos. Sin embargo, más tarde se amplió para incluir también a esas ciudades. Finalmente, debido a que el torneo implicará desplazamientos por distintos estados, incluidos los campamentos base de las selecciones, las autoridades concluyeron que la solicitud debería contemplar una moratoria a nivel nacional.

Según las mismas fuentes, algunos directivos plantearon elaborar una propuesta específica para el presidente: que su administración y la FIFA anuncien conjuntamente una pausa temporal en la aplicación de las leyes de inmigración, presentada públicamente como una noticia positiva basada en el lema “La FIFA une al mundo”.

Las fuentes también señalaron que Infantino se mostró abierto a la idea y estaría dispuesto a hablar con el presidente para explorar la posibilidad de la moratoria.

open image in gallery El Mundial de 2026 tendrá partidos en 11 ciudades sede de Estados Unidos, entre ellas Los Ángeles, Dallas, Miami y Boston. Interior del estadio de Dallas, fotografiado el 13 de abril ( Getty Images )

Infantino, un suizo-italiano con formación en derecho deportivo, parece haber desarrollado una relación cercana con Trump, con quien se ha reunido en varias ocasiones en la Casa Blanca. En diciembre incluso le entregó el primer Premio de la Paz de la FIFA, que el presidente ha exhibido con orgullo en el Despacho Oval.

En este contexto, algunas fuentes dentro de la FIFA creen que Infantino podría aprovechar su buena relación con el presidente estadounidense para impulsar un cambio en la política migratoria durante el torneo. Sin embargo, según The Athletic, no está claro si ya habló con Trump ni si planea hacerlo.

Por ahora, los portavoces de la FIFA y de la Casa Blanca no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de The Independent.

Tampoco está claro cómo reaccionará la Casa Blanca ante la propuesta. Una moratoria de un mes para el ICE supondría un cambio importante respecto a una de las principales promesas de campaña de Trump en materia migratoria. Además, podría interpretarse como un reconocimiento implícito de que las tácticas actuales de control migratorio generan preocupación, una idea que los funcionarios del gobierno han rechazado en gran medida.

open image in gallery Luego de que agentes federales de inmigración mataran a tiros a dos ciudadanos estadounidenses, Trump defendió a ICE y los llamó “grandes patriotas que han sido abusados”

En febrero, tras la muerte de los estadounidenses Alex Pretti y Renee Good, Trump afirmó que los agentes de inmigración “podrían ser un poco más indulgentes”, aunque agregó que “aun así, hay que ser firmes”. Ambos murieron en enero en Minneapolis durante incidentes con agentes federales, hechos que provocaron protestas y reavivaron el debate nacional sobre las tácticas de control migratorio.

El mes pasado, el presidente volvió a defender a la agencia y afirmó que los agentes del ICE son “buenas personas” y “grandes patriotas que han sido víctimas de abusos”.

Cuando The Athletic pidió comentarios sobre una posible moratoria durante la Copa del Mundo, el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, no abordó directamente la propuesta.

“Gracias al liderazgo del presidente Trump, la Copa Mundial de la FIFA 2026 será uno de los eventos más grandes y espectaculares de la historia de la humanidad, aquí mismo en los Estados Unidos de América”, dijo Ingle. “Este evento generará miles de millones de dólares en impacto económico y traerá cientos de miles de empleos a nuestro país. El presidente está enfocado en hacer de este el mejor Mundial de la historia, al tiempo que garantiza que sea el más seguro de todos los tiempos”.

Por su parte, Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la Copa Mundial de la FIFA, señaló que el presidente le pidió “garantizar una Copa Mundial segura”. Según explicó, el grupo de trabajo coordinará esfuerzos con autoridades locales, estatales y federales para la organización del torneo.

Traducción de Leticia Zampedri