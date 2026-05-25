Daniel Suárez gana emotiva Coca-Cola 600 tras homenaje de NASCAR al fallecido Kyle Busch

El mexicano Daniel Suárez se benefició de una llamada crucial a pits y luego recibió una ayuda de la Madre Naturaleza para ganar el Coca-Cola 600 acortado por la lluvia el domingo por la noche, y coronar un día emotivo en el que el mundo del automovilismo recordó al fallecido Kyle Busch.

Suárez se convirtió en el primer piloto nacido en México en ganar el Coca-Cola 600. Fue su tercera victoria en la Serie Cup y la primera desde 2024.

Sin protagonismo durante la mayor parte de la carrera, Suárez se la jugó y cambió dos neumáticos en una parada tardía en pits; luego superó dos veces a Christopher Bell en los reinicios antes de que se diera por terminada la carrera cuando el cielo se abrió con lluvia.

NASCAR tomó rápidamente la decisión de dar por finalizada la carrera.

La victoria fue especialmente dulce para Suárez, quien anteriormente compitió para Kyle Busch Racing.

“Kyle, él era especial”, manifestó Suárez entre lágrimas. “Hice esto por Kyle, por (su esposa) Samatha, por (sus hijos) Brexton y Lennix y por toda su familia”.

Bell fue segundo, seguido por Denny Hamlin.

La carrera joya de la corona llegó apenas tres días después de que la muerte repentina e inesperada de Busch sacudiera al mundo del automovilismo y más allá. Busch, de 41 años, murió después de que una neumonía grave progresara a sepsis, lo que derivó en complicaciones rápidas y abrumadoras, según un comunicado difundido por su familia.

El dos veces campeón de la Serie Cup y ganador de un récord de 234 carreras en las tres series nacionales de NASCAR había quedado inconsciente mientras practicaba en un simulador Chevrolet el miércoles, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con la situación bajo condición de anonimato porque la familia no divulgó detalles.

La familia de Busch asistió a la carrera y el director ejecutivo de NASCAR, Steve O'Donnell, les dijo que forman parte de la comunidad de NASCAR y que “estamos con ustedes”.

NASCAR y CMS homenajearon a Busch con su número 8 y su firma en el césped de la recta principal, además de una valla publicitaria en una autopista cerca de la entrada principal del circuito. Los Golden Knights del Ejército de Estados Unidos llevaron una bandera de Busch antes de la carrera y cada uno de los 39 autos en pista llevaba una pequeña calcomanía negra con el número 8.

Reemplazando a Busch

Austin Hill, piloto habitual de la Serie O'Reilly Auto Parts para Richard Childress Racing, ocupó el lugar de Busch en la carrera. Condujo el auto número 33 después de que RCR retirara temporalmente el número 8 hasta que Brexton, el hijo de Busch de 11 años, esté listo para conducir.

Austin Dillon se fue detrás del muro con daños en la parte delantera de su auto cuando faltaban 56 vueltas, lo que acabó con cualquier esperanza de una victoria emotiva para RCR.

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