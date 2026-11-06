El jefe de Ferrari, Fred Vasseur, ordenó a Lewis Hamilton y Charles Leclerc que “trabajaran como profesionales” durante una seria reunión con sus pilotos tras una disputa en el Gran Premio de Ciudad de México.

Hamilton (41), que logró la pole position por primera vez con los colores de Ferrari, se enfureció con su compañero de equipo después de que Leclerc se le acercara y ambos chocaran en la primera vuelta.

El piloto monegasco lo adelantó, y Max Verstappen aprovechó el incidente para superar a Hamilton y colocarse en segundo lugar. Posteriormente, el británico argumentó que la maniobra de Leclerc “[los había hecho] perder la victoria” y advirtió a la Scuderia por radio que tendrían que tener “conversaciones serias” sobre las reglas de juego entre ambos.

En declaraciones emitidas de cara al Gran Premio de Brasil, Vasseur afirmó haber hablado del tema con sus pilotos e insistió en que la prioridad era la marca Ferrari.

Lewis Hamilton criticó duramente a su compañero de equipo Charles Leclerc tras un incidente en México ( David Davies/PA Wire )

Dijo: “Fue bueno conversar, fue bueno aclarar mi postura y la de ellos. Ahora pasamos página y nos centramos en lo siguiente. No les pido que sean mejores amigos. Creo que eso incluso sería un poco negativo. Simplemente les pido que actúen y trabajen como profesionales, y eso es todo”.

Hamilton argumentó que la maniobra de Leclerc le había costado a Ferrari el primer y el segundo puesto en la carrera, con Verstappen llevándose la victoria, y pidió un reglamento escrito entre él y su compañero de equipo de 29 años.

Vasseur no culpó específicamente a Leclerc por el fracaso de Ferrari en la carrera, e insistió en que la culpa era compartida: “Sin duda, en esta situación, fallamos colectivamente porque íbamos primero y segundo [en la parrilla de salida] y no ganamos la carrera”, dijo Vasseur.

“En definitiva, está claro que hemos fracasado y que tenemos que reaccionar. Pero la conclusión de la reunión fue clara: fue un claro recordatorio de que Ferrari es lo primero”, continuó.

“Tuvimos una conversación, pero debe mantenerse en privado. Es una cuestión de respeto también para ellos y para el equipo y, una vez más, lo más importante es el mensaje: que trabajamos para una marca, trabajamos para los patrocinadores, pero diría que, sobre todo, también para los empleados del equipo”, añadió.

El exjefe de Hamilton en Mercedes, Toto Wolff, también comentó el incidente durante la rueda de prensa en el auródromo de Interlagos, comparando el enfrentamiento entre el siete veces campeón del mundo y Leclerc con las batallas anteriores de Hamilton con su compañero de equipo en las Flechas Plateadas, Nico Rosberg.

Wolff señaló: “Fred no necesita ningún consejo mío, pero es como un déjà vu porque me han hecho exactamente las mismas preguntas durante ¿cuántos años? 2013, 2014, 2015, 2016; eso fue todo, y luego Nico se cansó”.

“A veces, cuando pones a dos pilotos fuertes ahí, los mejores tienen ventaja y quieren ganar, y esa es una situación que siempre es muy difícil de manejar”, prosiguió.

“En ese sentido, me identifico totalmente con lo que Fred está pasando ahora mismo y creo que a veces se necesitan momentos difíciles, como la última carrera, para que las cosas queden claras”, concluyó.

Traducción de Sara Pignatiello