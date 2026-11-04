Charles Leclerc es padre antes del Gran Premio de Brasil de F1

El piloto de Ferrari Charles Leclerc ya es padre.

Leclerc y su esposa Alexandra Saint Mieux revelaron el nacimiento de una niña, Bianca, en las redes sociales el miércoles.

La publicación de los Leclerc indicó que su hija nació el martes. Recibieron felicitaciones de varios pilotos de la Fórmula Uno, como Oscar Piastri de McLaren y Pierre Gasly de Alpine.

La próxima carrera de la F1 es el Gran Premio de Brasil en Sao Paulo el domingo.

Leclerc había comentado previamente que intentaría pasar el mayor tiempo posible en casa cuando naciera su hija, pero que procuraría no perderse ninguna carrera.

Leclerc figura quinto en la clasificación de la F1, con una victoria esta temporada en el Gran Premio de Gran Bretaña.

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