Norris: el más rápido en 1ra práctica libre del GP de Brasil seguido por el campeón de F1 Antonelli

Lando Norris, de McLaren, marcó el viernes la mejor vuelta en la primera práctica libre del Gran Premio de Brasil en Interlagos.

El piloto británico fue 0,082 segundos más rápido que el recién coronado campeón Kimi Antonelli, de Mercedes. Max Verstappen, de Red Bull, fue el tercero más veloz.

Lewis Hamilton, de Ferrari, terminó cuarto en una práctica sin su compañero de equipo Charles Leclerc, quien viaja a Brasil tras el nacimiento de su hija. El sustituto sueco de Leclerc, Dino Beganovic, tuvo dificultades para mantenerse en la pista y registró la segunda peor vuelta.

El novato de Haas Rafael Câmara, uno de los dos brasileños en la parrilla y sustituto del francés Esteban Ocon, fue 18º.

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