Fernando Alonso reiteró sus críticas al “bajo nivel” de algunos pilotos de Fórmula 1 y aseguró que simplemente les falta “talento”.

El bicampeón mundial, que esta temporada ha tenido dificultades para salir de los últimos puestos con Aston Martin, protagonizó un incidente con Alex Albon, piloto de Williams, durante el Gran Premio de Estados Unidos del pasado domingo.

En la primera vuelta, Albon chocó contra el costado del monoplaza de Alonso y ambos vehículos sufrieron daños. Tras la carrera, el español afirmó que el nivel de los pilotos que ocupan el tercio inferior de la parrilla era “muy bajo”.

Lejos de retractarse, Alonso, de 45 años, defendió sus declaraciones el jueves, durante la previa del Gran Premio de Ciudad de México.

“Creo que simplemente es una cuestión de bajo nivel al volante y falta de talento”, afirmó.

“Cuando cometes errores una y otra vez durante toda la temporada, tienes accidentes y el 50 % de tu carrera se decide en la primera vuelta… Si yo fuera el director del equipo, no estaría contento. Pero si ellos están satisfechos, me parece bien”, añadió.

Alonso también comparó esas actuaciones con las de pilotos más experimentados, que saben recuperarse de una mala posición de salida sin asumir riesgos innecesarios.

“Cuando veo a Max [Verstappen] o Lewis [Hamilton] salir desde atrás porque cambiaron el motor o por cualquier otra razón, o a Kimi en Monza, siguen ganando carreras. La primera vuelta no es el fin del mundo cuando tienes la confianza y el talento necesarios para esperar una o dos vueltas más”, sostuvo.

Por su parte, Albon, de 30 años, quien anteriormente compitió para Red Bull, reconoció que las palabras del español le resultaron desagradables, aunque dejó claro que no comparte su opinión.

“Sus palabras me molestaron”, confesó.

“Reitero lo que dije. Siento un enorme respeto por Fernando. Lo admiraba muchísimo cuando era niño”, declaró el piloto de Williams durante una conferencia de prensa de la FIA.

Fernando Alonso tuvo un encontronazo con Alex Albon (izquierda) en Austin ( Getty )

“No es lindo escuchar ese tipo de comentarios, por varias razones. Estás compitiendo contra alguien a quien admiras, pero, al mismo tiempo, no comparto su opinión. Así de sencillo”, expresó Albon.

“Creo que el nivel de los pilotos es alto en toda la parrilla. Hace 10 o 15 años, la situación en los últimos puestos era muy diferente. Ya no tenemos pilotos que consiguen un asiento solo por aportar dinero. Es lo que hay. ¡Espero que no volvamos a cruzarnos en las curvas ni tengamos otro encontronazo durante la carrera de este fin de semana!”, añadió.

Alonso, que apenas suma siete puntos esta temporada, comparte equipo en Aston Martin con Lance Stroll, hijo del presidente ejecutivo de la escudería, Lawrence Stroll.

El canadiense es uno de los tres pilotos que todavía no han conseguido puntos este año, junto con Sergio Pérez y Valtteri Bottas, ambos de Cadillac.

Traducción de Leticia Zampedri