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Jannik Sinner confirma que Magnus Norman reemplaza a Darren Cahill en su equipo técnico

JANNIK SINNER
JANNIK SINNER (AP)

El vínculo de Jannik Sinner con el entrenador Darren Cahill llega a su fin tras un periodo en el que el italiano se adjudicó cinco títulos de Grand Slam y alcanzó el número 1 del ranking.

Sinner, actualmente apartado por una lesión de rodilla, confirmó el viernes que Cahill se marchará y que Magnus Norman ha sido contratado para incorporarse a su equipo de entrenadores a partir del próximo mes, trabajando junto a Simone Vagnozzi.

Cahill se unió al equipo de Sinner en junio de 2022 y originalmente había planeado dar un paso al costado después de la temporada 2025.

“Darren ha sido una parte increíblemente importante de mi trayectoria. Junto con Simone y todo el equipo, hemos logrado cosas con las que soñaba desde niño", dijo Sinner en un comunicado. "Ganar cinco títulos de Grand Slam y llegar juntos al número 1 del mundo son logros que siempre atesoraré, pero lo que significa tanto como eso es la relación que hemos construido en el camino”.

Sinner no juega desde julio, cuando venció a Alexander Zverev en la final de Wimbledon. Se bajó del Abierto de Estados Unidos debido a una lesión en la rodilla derecha.

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Sinner anunció el mes pasado que su temporada había terminado. Esta semana, Zverev se apoderó del número 1 del ranking.

Sinner, de 25 años, atribuyó a Cahill “su honestidad y su dedicación”.

Cahill agradeció a Sinner y a todo el equipo “por recibir a este australiano en la maravillosa familia italiana”.

“Trabajar con Jannik ha sido un honor y un privilegio especiales", escribió Cahill. “Es un joven increíble y un campeón humilde y dedicado del que todos estamos inmensamente orgullosos”.

"La confianza, la honestidad y la convicción solo funcionan cuando se intercambian en ambos sentidos, y esa ha sido la fortaleza de Jannik como atleta. También es la razón por la que entrenar a alguien como él hace que la experiencia sea tan memorable”, agregó.

Norman, un sueco que llegó al número 2 como jugador, anteriormente entrenó a Stan Wawrinka, tres veces campeón de Grand Slam.

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Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP

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